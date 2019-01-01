НБА: Детройт с Михайлюком уступил Клипперс, Голден Стэйт проиграл Миннесоте
Индиана – Денвер 116:124 (37:27, 27:35, 24:30, 28:32)
Индиана: Лэмб (30), Тернер (21), Уоррен (20), Сабонис (18 + 9 подборов + 9 передач), А. Холидэй (6 + 10 передач) – старт; Макконнелл (8 + 7 передач), Макдермотт (6), Дж. Холидэй (6), Битадзе (1).
Денвер: Мюррэй (22 + 7 передач), Йокич (22 + 7 подборов), Бартон (16 + 10 подборов), Харрис (12), Миллсэп (6 + 7 подборов) – старт; Портер (25), Пламли (8 + 7 подборов), Моррис (7), Грант (6).
Кливленд – Шарлотт 106:109 (29:31, 30:21, 26:30, 21:27)
Кливленд: Секстон (21), Лав (18 + 8 подборов), Осман (17), Гарлэнд (14 + 8 передач), Томпсон (6 + 11 подборов) – старт; Хенсон (10), Портер (9), Экзам (7), Деллаведова (2), Нэнс (2).
Шарлотт: Розир (30), Грэм (16 + 11 передач), Вашингтон (14), Бийомбо (8), Бриджес (6) – старт; Бэйкон (15), Зеллер (11 + 7 подборов), Марв. Уильямс (6), Монк (3).
Майами – Торонто 84:76 (18:20, 24:19, 21:21, 21:16)
Майами: Адебайо (15 + 14 подборов), Батлер (8 + 12 подборов + 7 передач), Ленард (8), Нанн (7 + 9 передач), Робинсон (6) – старт; Драгич (13), Хирро (13), Джонс (10), Силва (4), Олиник (0).
Торонто: Ибака (19 + 10 подборов), Лаури (15 + 8 передач), Ануноби (12 + 12 подборов), Ванвлит (7 + 6 передач), Маккоу (3) – старт; Холлис-Джефферсон (13 + 7 подборов), Дэвис (5), Буше (2 + 8 подборов), Джонсон (0).
Чикаго – Юта 98:102 (22:25, 29:22, 19:29, 28:26)
Чикаго: Лавин (26), Маркканен (18 + 8 подборов), Картер (18 + 13 подборов), Саторански (8), Данн (5 + 8 подборов) – старт; Уайт (6), Гэффорд (5), Янг (5), Валентайн (4), Харрисон (3).
Юта: Богданович (19 + 5 потерь), Митчелл (17 + 7 передач + 5 потерь), Гобер (17 + 12 подборов), Инглс (8 + 10 передач), О'Нил (5) – старт; Кларксон (12), Ньянг (11), Мудиай (7), Брэдли (6 + 7 подборов).
Миннесота – Голден Стэйт 99:84 (34:19, 24:22, 23:26, 18:17)
Миннесота: Напьер (20 + 7 передач), Ковингтон (20 + 10 подборов), Мартин (12 + 8 подборов), Калвер (10), Дженг (6) – старт; Рид (13), Бэйтс-Диоп (9), Окоги (7), Белл (2), Маклафлин (0), Науэлл (0).
Голден Стэйт: Робинсон (16), Ли (10), Беркс (7), Крисс (6 + 7 подборов), Грин (2 + 6 передач) – старт; Паскалл (13 + 7 подборов), Спеллмен (10), Эванс (9), Смаилагич (7), Боумэн (4).
Сан-Антонио – Оклахома-Сити 103:109 (27:27, 28:19, 21:28, 27:35)
Сан-Антонио: Дерозан (30), Олдридж (22 + 11 подборов), Мюррей (9), Форбс (3), Лайлс (3) – старт; Уокер (16 + 7 подборов), Гэй (9), Уайт (5 + 7 подборов), Пелтль (4), Миллс (2).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (25 + 7 подборов), Пол (16 + 8 подборов), Адамс (14 + 9 подборов), Галлинари (13), Фергюсон (2) – старт; Шредер (19), Бэйзли (9), Ноэл (6), Диалло (5), Надер (0).
Даллас – Бруклин 123:111 (31:30, 29:35, 33:28, 30:18)
Даллас: Дончич (31 + 13 подборов + 7 передач), Бареа (10 + 6 передач), Джексон (8), Финни-Смит (8 + 9 подборов), Пауэлл (4) – старт; Сет Карри (25), Клебер (18), Марьянович (10 + 7 подборов), Райт (5), Брансон (4), Ривс (0), Ли (0).
Бруклин: Динуидди (19), Харрис (11), Принс (11), Джордан (10 + 10 подборов), Куруц (8) – старт; Муса (14), Пинсон (11), Чендлер (11), Аллен (9), Луваву-Кабарро (7), Элленсон (0).
Сакраменто – Мемфис 128:123 (26:42, 37:18, 27:37, 38:26)
Сакраменто: Фокс (27 + 9 передач + 5 перехватов), Хилд (26 + 7 подборов), Холмс (18 + 7 подборов), Барнс (17), Бьелица (8) – старт; Богданович (16), Джозеф (7), Ариза (5 + 8 подборов), Джайлз (4), Джеймс (0).
Мемфис: Морэнт (23 + 7 передач + 7 потерь), Краудер (19 + 6 передач), Джарен Джексон (18 + 7 подборов), Валанчюнас (18 + 12 подборов), Брукс (15) – старт; Мелтон (16), Кларк (8), Джонс (2), Аллен (2), Андерсон (2), Хилл (0).
Клипперс – Детройт 126:112 (30:33, 39:30, 37:16, 20:33)
Клипперс: Ленард (18), Джордж (12), Харклесс (12 + 9 подборов), Шэмет (8), Зубац (8 + 4 блок-шота) – старт; Харрелл (23 + 4 блок-шота), Уильямс (22), Грин (12 + 12 подборов), Робинсон (5), Макгрудер (4), Уолтон (2), Мотли (0).
Детройт: Михайлюк (14), Снелл (14), Думбуя (10 + 11 подборов), Драммонд (10 + 12 подборов), Фрэйзер (0) – старт; Браун (15 + 6 передач), Роуз (14 + 6 передач), Вуд (14), Гэллоуэй (11), Макер (10), Кинг (0).
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