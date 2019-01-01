НБА: Лейкерс обыграл Финикс, Вашингтон без шансов проиграл Орландо
Милуоки – Миннесота 106:104 (19:23, 33:28, 25:20, 29:33)
Милуоки: Я. Адетокумбо (32 + 17 подборов), Миддлтон (13 + 8 подборов), Б. Лопес (11 + 6 блок-шотов), Бледсоу (10), Дивинченцо (6 + 8 подборов) - старт; Корвер (8), Коннотон (7), Ильясова (7), Р. Лопес (7), Хилл (5).
Миннесота: Напьер (22), Дженг (15), Калвер (10 + 8 подборов), Ковингтон (7 + 11 подборов), Мартин (3) – старт; Науэлл (12), Окоги (12), Рид (11), Бэйтс-Диоп (10), Белл (2).
Нью-Йорк – Портленд 117:93 (25:27, 26:21, 32:29, 34:16)
Нью-Йорк: Рэндл (22 + 13 подборов), М-с Моррис (18 + 7 подборов), Барретт (7), Пэйтон (4 + 8 передач), Гибсон (2) - старт; Робинсон (22 + 8 подборов), Портис (17), Буллок (11), Ниликина (9 + 10 передач), Нокс (5 + 7 подборов), Дотсон (0).
Портленд: Энтони (26 + 7 подборов), Макколлум (17), Уайтсайд (17 + 12 подборов), Лиллард (11 + 10 подборов + 8 передач), Бэйзмор (9) - старт; Трент (5), Саймонс (3), Толливер (3), Браун (2), Литтл (0).
Вашингтон – Орландо 101:122 (29:31, 29:31, 25:32, 18:28)
Вашингтон: Бил (27), Томас (9), Пэйтон (4), Уильямс (2), Маинми (2) - старт; Макрэй (15 + 7 подборов), Браун (14 + 7 подборов), Смит (10), Мэтьюз (10), Бонга (4), Пасечник (4 + 10 подборов), Робинсон (0), Скофилд (0).
Орландо: Вучевич (20 + 12 подборов), Фурнье (18), Фульц (16 + 8 передач), Айванду (10), Айзек (2) - старт; Огастин (25 + 9 передач), Росс (15), Берч (7 + 10 подборов), Бамба (7), Джефферсон (2), Мэджетт (0), Фрэйзер (0).
Лейкерс – Финикс 117:107 (43:17, 31:24, 27:38, 16:28)
Лейкерс: Джеймс (31 + 13 подборов + 12 передач + 5 потерь), Дэвис (26 + 11 подборов), Брэдли (18), Грин (9), Макги (3) - старт; Кузма (19), Ховард (8), Колдуэлл-Поуп (3), Карузо (0), Рондо (0), Дэниелс (0).
Финикс: Букер (32 + 7 передач + 6 потерь), Убре (26), Рубио (6 + 9 передач), Шарич (4), Бэйнс (4) - старт; Эйтон (16 + 14 подборов), Т. Джонсон (6), Окобо (5), Бриджес (4 + 7 подборов), К. Джонсон (2), Диалло (2), Картер (0).
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