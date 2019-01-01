НБА: Индиана сильнее Филадельфии, Голден Стэйт уступил Сан-Антонио в овертайме
Индиана – Филадельфия 115:97 (29:27, 38:16, 29:23, 19:31)
Индиана: Сабонис (23 + 10 подборов), Уоррен (21), Тернер (14), Лэмб (13 + 6 передач), Брогдон (0) – старт; Макдермотт (12), Макконнелл (11 + 10 передач), Дж. Холидэй (10), Битадзе (6), А. Холидэй (5 + 7 передач), Самнер (0), Лиф (0).
Филадельфия: Ричардсон (20), Симмонс (18 + 10 подборов + 6 потерь), Харрис (9), Хорфорд (5), О’Куинн (4 + 10 подборов) – старт; Коркмаз (9), Берк (8), Милтон (8 + 7 подборов), Нето (6), Эннис (4), Скотт (4), Пелл (2).
Шарлотт – Бостон 92:109 (18:24, 25:26, 30:30, 19:29)
Шарлотт: Вашингтон (15 + 5 потерь), Бриджес (14 + 10 подборов), Грэм (11 + 7 передач), Розир (10), Бийомбо (8) – старт; Бэйкон (11), Зеллер (10), Коди Мартин (7), Монк (4), Эрнангомес (2), Марв. Уильямс (0).
Бостон: Тейтум (24 + 7 подборов), Уокер (22 + 7 передач), Хэйворд (21 + 10 подборов + 6 передач), Смарт (7 + 7 передач), Тайс (5) – старт; Кантер (13 + 14 подборов + 6 блок-шотов), Уонамейкер (7), Оджелей (6), Грин (2), Лэнгфорд (2), Г. Уильямс (0).
Сакраменто – Клипперс 87:105 (23:28, 17:29, 33:31, 14:17)
Сакраменто: Холмс (22 + 10 подборов), Хилд (20), Фокс (9 + 6 передач), Барнс (8), Бьелица (8 + 7 подборов) – старт; Джозеф (7), Богданович (6), Джайлз (6), Джеймс (1), Феррелл (0), Ариза (0), Гэбриэл (0).
Клипперс: Ленард (24 + 7 передач), Джордж (21 + 11 подборов + 9 передач), Харклесс (12 + 7 подборов), Шэмет (9), Зубац (8 + 13 подборов) – старт; Уолтон (10), Харрелл (7), Грин (6), Макгрудер (4), Робинсон (2), Мотли (2), Коффи (0).
Сан-Антонио – Голден Стэйт 117:113 OT (25:32, 28:23, 24:20, 23:25, 17:13)
Сан-Антонио: Дерозан (24), Олдридж (17 + 12 подборов), Мюррей (15), Форбс (14), Лайлс (5) – старт; Миллс (18), Уайт (7), Уокер (7), Пелтль (4 + 7 подборов), Белинелли (3), Гэй (3).
Голден Стэйт: Беркс (28), Робинсон (25), Ли (20 + 7 подборов), Грин (10 + 10 подборов + 9 передач), Крисс (7 + 11 подборов) – старт; Боумэн (9), Смаилагич (7), Спеллмен (4), Паскалл (3), Эванс (0).
Хьюстон – Денвер 130:104 (38:26, 31:26, 23:37, 38:15)
Хьюстон: Харден (35 + 6 передач), Уэстбрук (28 + 7 передач), Капела (16 + 10 подборов), Хауз (8), Такер (0 + 8 подборов) – старт; Хартенштайн (16 + 12 подборов), Гордон (12), Маклемор (9), Клемонс (3), Кларк (3), Риверс (0).
Денвер: Йокич (21 + 8 подборов + 6 потерь), Миллсэп (13 + 9 подборов), Мюррэй (12 + 6 передач), Бартон (10 + 9 подборов + 7 передач), Крэйг (3) – старт; Моррис (18), Бизли (10), Портер (7), Грант (4), Пламли (4), Вандербилт (2), Чанчар (0), Эрнангомес (0).
Торонто – Кливленд 117:97 (27:25, 32:18, 27:26, 31:28)
Торонто: Лаури (24 + 8 передач), Ибака (20 + 10 подборов), Холлис-Джефферсон (14), Ванвлит (12 + 7 передач + 4 блок-шота), Маккоу (6) – старт; Дэвис (19), Ануноби (12 + 7 подборов), Пондс (5), Джонсон (2), Буше (2), Бриссетт (1), Миллер (0).
Кливленд: Секстон (22), Осман (14), Томпсон (14 + 11 подборов), Гарлэнд (12), Лав (10 + 11 подборов) – старт; Портер (13), Экзам (5), Нэнс (4 + 7 подборов), Деллаведова (3), Жижич (0), Хенсон (0).
Оклахома-Сити – Даллас 106:101 (20:32, 30:19, 27:27, 29:23)
Оклахома-Сити: Галлинари (20), Гилджес-Александер (19 + 10 подборов), Пол (17 + 8 подборов + 7 передач), Адамс (10 + 11 подборов), Фергюсон (0) – старт; Шредер (20 + 7 подборов), Ноэл (12 + 12 подборов), Диалло (4), Надер (2), Бэйзли (2), Бертон (0).
Даллас: Дончич (35 + 10 подборов + 7 передач), Клебер (14 + 14 подборов), Пауэлл (11), Брансон (7), Финни-Смит (6) – старт; Сет Карри (9), Джексон (8), Райт (7), Марьянович (4).
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