НБА: Юта уничтожила Детройт Михайлюка, Атланта с Ленем уверенно переиграла Орландо
Орландо – Атланта 93:101 (21:25, 36:22, 15:27, 21:27)
Орландо: Вучевич (27), Фурнье (22), Айзек (13 + 9 подборов), Айванду (4), Фульц (3 + 7 подборов) – старт; Огастин (17 + 6 передач), Росс (4), Бамба (3), Фрэйзер (0), Джефферсон (0).
Атланта: Хертер (19 + 6 потерь), Хантер (16), Коллинз (10 + 11 подборов), Реддиш (2), Фернанду (2) – старт; Гудвин (21 + 6 передач), Лень (18 + 12 подборов), Картер (4), Бембри (4), Крэбб (3), Джонс (2).
Юта – Детройт 104:81 (19:21, 20:19, 29:18, 36:23)
Юта: Митчелл (23), Богданович (17), Гобер (13 + 19 подборов), Инглс (10), О'Нил (5) – старт; Кларксон (20), Брэдли (6 + 7 подборов), Мудиай (5), Ньянг (3), Такер (2), Уильямс-Госс (0), Морган (0).
Детройт: Драммонд (15 + 13 подборов + 5 перехватов + 7 потерь), Михайлюк (13), Браун (8 + 8 подборов), Фрэйзер (6), Снелл (4) – старт; Роуз (20), Вуд (11 + 9 подборов), Гэллоуэй (2), Макер (2), Кинг (0), Думбуя (0).
Чикаго – Милуоки 102:123 (20:31, 32:24, 25:40, 25:28)
Чикаго: Лавин (19), Маркканен (18), Саторански (10 + 7 передач), Картер (10 + 11 подборов), Данн (4) – старт; Уайт (18), Гэффорд (8), Валентайн (5), Янг (5), Корнет (3), Арчидиаконо (2), Харрисон (0), Мокока (0).
Милуоки: Миддлтон (25), Я. Адетокумбо (23 + 10 подборов + 6 передач), Бледсоу (15), Б. Лопес (11), Дивинченцо (2) – старт; Ильясова (14 + 11 подборов), Р. Лопес (11 + 4 блок-шота), Корвер (9), Коннотон (8 + 9 подборов), Хилл (5), Т. Адетокумбо (0), Уилсон (0).
Вашингтон – Майами 123:105 (29:39, 42:24, 19:18, 33:24)
Вашингтон: Маинми (25), Томас (8), Пэйтон (5), Браун (5), Уильямс (0) – старт; Макрэй (29 + 8 передач), Мэтьюз (28), Смит (19 + 7 передач), Бонга (2), Пасечник (2 + 10 подборов), Скофилд (0).
Майами: Батлер (27), Робинсон (16), Нанн (14), Адебайо (14 + 14 подборов + 6 потерь), Ленард (7 + 7 подборов) – старт; Драгич (10), Джонс (9), Хирро (6), Силва (2), Олиник (0).
Миннесота – Бруклин 122:115 OT (27:29, 22:21, 25:30, 29:23, 19:12)
Миннесота: Напьер (24 + 8 передач), Калвер (21), Ковингтон (14 + 7 подборов), Дженг (11 + 20 подборов), Мартин (9 + 9 подборов) – старт; Бэйтс-Диоп (15 + 7 подборов), Рид (13), Тиг (9), Окоги (3), Белл (3).
Бруклин: Динуидди (36 + 8 передач), Харрис (19 + 7 подборов), Темпл (11), Принс (11 + 14 подборов), Аллен (6) – старт; Чендлер (13), Луваву-Кабарро (11), Джордан (6 + 13 подборов), Куруц (2).
Портленд – Финикс 116:122 (38:19, 26:36, 25:28, 27:39)
Портленд: Лиллард (25 + 8 передач), Макколлум (21), Уайтсайд (12 + 19 подборов), Бэйзмор (6), Энтони (6) – старт; Трент (11), Саймонс (8), Литтл (0), Толливер (0), Браун (0).
Финикс: Букер (25), Убре (21), Бэйнс (12 + 9 подборов), Рубио (7 + 7 передач), Шарич (2) – старт; К. Джонсон (6), Бриджес (6), Эйтон (4), Картер (0), Окобо (0).
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