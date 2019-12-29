Переключиться на мобильную версию

Леброн Джеймс - лучший спортсмен десятилетия по версии Associated Press

Комментариев: 0
Известный баскетболист обошел мировых звезд спорта.
Леброн Джеймс
Леброн Джеймс
Getty Images

Авторитетное издание Associated Press опубликовал список топ-5 самых лучших спортсменов десятилетия.

Баскетболист Лейкерс Леброн Джеймс возглавил рейтинг спортсменов. За последние 10 лет Джеймс завоевал три чемпионских титула, трижды признавался MVP сезона и трижды - MVP финальной серии.

На втором месте оказался игрок американского футбола Том Брэди. Третью строчку занял легкоатлет Усэйн Болт.

На четвертую строчку издание поставило звезду мирового футбола - Лионеля Месси. Замкнул пятерку пловец Майкл Фелпс.

Отметим, что Леброн Джеймс попал в топ-5 рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия.

Поделись:
Теги: ЛеБрон Джеймс, НБА, рейтинг, баскетбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь