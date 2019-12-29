Леброн Джеймс - лучший спортсмен десятилетия по версии Associated Press
Авторитетное издание Associated Press опубликовал список топ-5 самых лучших спортсменов десятилетия.
Баскетболист Лейкерс Леброн Джеймс возглавил рейтинг спортсменов. За последние 10 лет Джеймс завоевал три чемпионских титула, трижды признавался MVP сезона и трижды - MVP финальной серии.
На втором месте оказался игрок американского футбола Том Брэди. Третью строчку занял легкоатлет Усэйн Болт.
На четвертую строчку издание поставило звезду мирового футбола - Лионеля Месси. Замкнул пятерку пловец Майкл Фелпс.
BREAKING:— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) December 29, 2019
NEW YORK (AP) _ LeBron James selected as AP male athlete of the decade.
Story upcoming momentarily.
Other top finishers:
2. Tom Brady
3. Usain Bolt
4. Lionel Messi
5. Michael Phelps
Отметим, что Леброн Джеймс попал в топ-5 рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия.
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