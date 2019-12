Леброн Джеймс - лучший спортсмен десятилетия по версии Associated Press

Авторитетное издание Associated Press опубликовал список топ-5 самых лучших спортсменов десятилетия.

Баскетболист Лейкерс Леброн Джеймс возглавил рейтинг спортсменов. За последние 10 лет Джеймс завоевал три чемпионских титула, трижды признавался MVP сезона и трижды - MVP финальной серии.

На втором месте оказался игрок американского футбола Том Брэди. Третью строчку занял легкоатлет Усэйн Болт.

На четвертую строчку издание поставило звезду мирового футбола - Лионеля Месси. Замкнул пятерку пловец Майкл Фелпс.

BREAKING:



NEW YORK (AP) _ LeBron James selected as AP male athlete of the decade.



Story upcoming momentarily.



Other top finishers:

2. Tom Brady

3. Usain Bolt

4. Lionel Messi

5. Michael Phelps