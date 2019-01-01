НБА: Даллас разгромил Голден Стэйт, Атланта проиграла Чикаго
Денвер – Мемфис 119:110 (26:11, 24:28, 32:29, 37:42)
Денвер: Йокич (31 + 10 подборов + 10 передач), Бартон (20 + 7 передач), Мюррэй (15), Пламли (15 + 7 подборов), Харрис (12) – старт; Грант (12), Портер (11), Моррис (3), Бизли (0), Эрнангомес (0).
Мемфис: Джарен Джексон (20), Морэнт (16 + 8 передач), Валанчюнас (14 + 10 подборов), Брукс (7 + 6 потерь), Краудер (4) – старт; Мелтон (17), Кларк (15), Джонс (8 + 7 передач), Аллен (6), Андерсон (3), Кабокло (0), Хилл (0).
Новый Орлеан – Индиана 120:98 (19:32, 29:13, 38:23, 34:30)
Новый Орлеан: Ингрэм (24 + 7 передач), Холидэй (20 + 7 передач), Редик (15), Болл (13), Фэйворс (10 + 16 подборов) – старт; Харт (11), Мур (11), Александер-Уокер (5), Мелли (5), Джексон (4), Хэйс (2), Уильямс (0).
Индиана: А. Холидэй (25 + 5 потерь), Уоррен (20), Сабонис (15 + 16 подборов), Тернер (9), Лэмб (7) – старт; Макдермотт (9), Макконнелл (4 + 6 передач), Джонсон (4), Битадзе (3), Лиф (2), Самнер (0), Дж. Холидэй (0).
Бостон – Торонто 97:113 (25:36, 29:23, 25:30, 18:24)
Бостон: Уокер (30), Браун (17), Хэйворд (13), Тейтум (12 + 6 потерь), Тайс (4) – старт; Кантер (11), Смарт (7), Уонамейкер (2), Г. Уильямс (1), Эдвардс (0), Грин (0), Лэнгфорд (0).
Торонто: Лаури (30 + 7 передач + 6 потерь), Ибака (20 + 10 подборов), Ванвлит (18 + 5 перехватов), Маккоу (18 + 7 подборов + 8 передач), Ануноби (7 + 5 потерь) – старт; Дэвис (7 + 7 подборов), Буше (6), Бриссетт (4), Холлис-Джефферсон (3), Миллер (0), Джонсон (0).
Майами – Филадельфия 117:116 OT (28:33, 26:26, 31:20, 23:29, 9:8)
Майами: Батлер (25 + 9 подборов + 9 передач), Робинсон (16), Адебайо (11), Нанн (10), Ленард (7 + 8 подборов) – старт; Драгич (19 + 7 передач), Хирро (16), Джонс (13), Олиник (0).
Филадельфия: Эмбиид (35 + 11 подборов), Ричардсон (17), Симмонс (15 + 7 подборов + 11 передач), Харрис (12 + 8 подборов), Хорфорд (7) – старт; Берк (11), Эннис (11), Коркмаз (5), Скотт (3).
Вашингтон – Нью-Йорк 100:107 (23:33, 35:26, 20:27, 22:21)
Вашингтон: Томас (20), Пэйтон (15 + 6 перехватов), Браун (9 + 8 подборов), Маинми (9 + 10 подборов), Уильямс (2) – старт; Макрэй (20), Смит (13), Бонга (8), Пасечник (4), Мэтьюз (0), Скофилд (0).
Нью-Йорк: Рэндл (30 + 16 подборов + 6 передач + 5 потерь), Барретт (14), М-с Моррис (10), Пэйтон (4 + 8 передач + 6 потерь), Гибсон (4) – старт; Портис (17), Робинсон (9 + 9 подборов), Ниликина (8), Нокс (6), Дотсон (5), Трир (0).
Чикаго – Атланта 116:81 (35:19, 29:24, 19:22, 33:16)
Чикаго: Маркканен (25), Лавин (19 + 7 подборов), Картер (13 + 8 подборов), Саторански (11 + 8 подборов + 6 передач), Данн (4) – старт; Уайт (18 + 5 потерь), Янг (10), Гэффорд (6), Валентайн (5), Корнет (3), Харрисон (2), Арчидиаконо (0), Мокока (0).
Атланта: Коллинз (34 + 8 подборов), Хертер (6), Хантер (6), Фернанду (4), Реддиш (2 + 6 передач) – старт; Лень (10), Гудвин (5), Крэбб (5), Бембри (5), Картер (2), Джонс (2), Тернер (0).
Миннесота – Кливленд 88:94 (21:27, 22:22, 17:18, 28:27)
Миннесота: Ковингтон (14 + 7 подборов), Напьер (9), Калвер (7), Дженг (5 + 7 подборов), Грэм (3) – старт; Тиг (18), Мартин (17), Вонле (8 + 9 подборов), Бэйтс-Диоп (6), Окоги (1).
Кливленд: Гарлэнд (18 + 5 потерь), Секстон (18 + 7 подборов + 6 потерь), Томпсон (12 + 15 подборов), Нэнс (9 + 9 подборов), Осман (7 + 7 подборов) – старт; Портер (10), Экзам (8), Деллаведова (6), Хенсон (4 + 9 подборов), Маккинни (2).
Хьюстон – Бруклин 108:98 (42:20, 21:34, 25:25, 20:19)
Хьюстон: Харден (44 + 10 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Уэстбрук (23 + 9 подборов + 7 передач), Хауз (8), Такер (4 + 7 подборов), Чендлер (3) – старт; Риверс (14), Хартенштайн (9 + 13 подборов), Маклемор (3).
Бруклин: Динуидди (17 + 11 передач + 5 потерь), Принс (16), Аллен (16 + 10 подборов), Харрис (12), Темпл (2) – старт; Пинсон (11), Чендлер (7), Луваву-Кабарро (6), Джордан (6 + 12 подборов), Куруц (5).
Голден Стэйт – Даллас 121:141 (41:41, 33:31, 24:45, 23:24)
Голден Стэйт: Расселл (35 + 6 передач), Ли (18 + 11 подборов), Грин (10 + 8 передач), Робинсон (8), Коули-Стайн (4) – старт; Беркс (16), Крисс (16), Боумэн (5), Смаилагич (5), Эванс (4).
Даллас: Дончич (31 + 12 подборов + 15 передач), Хардуэй (25), Порзингис (18 + 7 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Пауэлл (10 + 8 подборов), Финни-Смит (8) – старт; Сет Карри (17), Райт (13), Джексон (9), Клебер (8), Брансон (2), Брокхофф (0), Марьянович (0).
Сан-Антонио – Детройт 136:109 (30:28, 29:27, 42:25, 35:29)
Сан-Антонио: Дерозан (29 + 8 передач), Олдридж (25 + 12 подборов), Форбс (18), Мюррей (13), Лайлс (5) – старт; Гэй (16 + 7 подборов), Миллс (8), Уокер (8), Юбэнкс (6), Уайт (4), Пелтль (4 + 9 подборов), Белинелли (0).
Детройт: Драммонд (21 + 18 подборов + 4 блок-шота), Гриффин (12), Фрэйзер (7), Михайлюк (5), Снелл (3) – старт; Роуз (24), Гэллоуэй (15), Браун (11), Кинг (5), Вуд (4), Макер (2).
Милуоки – Орландо 111:100 (37:25, 19:21, 22:28, 33:26)
Милуоки: Миддлтон (21 + 7 передач), Ильясова (17 + 14 подборов), Б. Лопес (17), Дивинченцо (7 + 9 подборов + 5 потерь), Мэттьюз (5) – старт; Хилл (17), Р. Лопес (10), Корвер (8), Браун (6), Коннотон (3 + 8 подборов), Т. Адетокумбо (0), Уилсон (0).
Орландо: Фурнье (23), Вучевич (21 + 8 подборов), Айзек (19 + 9 подборов + 8 перехватов), Гордон (5), Фульц (4 + 6 передач) – старт; Огастин (12), Росс (9), Мэджетт (2), Айванду (2), Берч (2), Фрэйзер (1), Джефферсон (0).
Сакраменто – Финикс 110:112 (30:31, 19:28, 28:22, 33:31)
Сакраменто: Хилд (23), Барнс (21 + 10 подборов), Холмс (14), Бьелица (11), Джозеф (10) – старт; Богданович (22), Феррелл (5), Джеймс (4), Гэбриэл (0).
Финикс: Букер (32 + 10 передач), Рубио (21 + 8 передач), Убре (20 + 16 подборов), Бэйнс (17), Шарич (0) – старт; Бриджес (11), Окобо (6), К. Джонсон (3), Картер (2), Камински (0), Диалло (0).
Портленд – Лейкерс 120:128 (32:34, 32:37, 31:32, 25:25)
Портленд: Лиллард (31 + 9 передач), Уайтсайд (19 + 16 подборов + 4 блок-шота), Макколлум (18), Энтони (13), Лабиссьер (0) – старт; Саймонс (14), Толливер (12), Бэйзмор (9), Трент (3), Литтл (1).
Лейкерс: Джеймс (21 + 7 подборов + 16 передач), Дэвис (20 + 9 подборов), Брэдли (8), Макги (4), Грин (3) – старт; Кузма (24), Рондо (15), Колдуэлл-Поуп (13), Ховард (11 + 8 подборов + 4 блок-шота), Карузо (9), Дадли (0).
Клипперс – Юта 107:120 (32:22, 31:39, 29:32, 15:27)
Клипперс: Джордж (20 + 10 подборов), Ленард (19 + 6 передач), Зубац (15 + 12 подборов), Беверли (12), Харклесс (0) – старт; Уильямс (16 + 9 передач), Шэмет (13), Грин (5), Паттерсон (4), Макгрудер (3), Уолтон (0), Робинсон (0).
Юта: Митчелл (30 + 7 подборов + 9 передач + 5 потерь), Богданович (17), Инглс (15 + 8 передач), Гобер (12 + 8 подборов), О'Нил (11 + 10 подборов) – старт; Кларксон (19), Мудиай (8), Ньянг (6), Брэдли (2).
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