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Одноклубник Михайлюка: Святослав каждый день приходит на тренировки с готовностью работать

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Люк Кеннард считает украинца отличным шутером.
Люк Кеннард
Люк Кеннард
Getty Images

Атакующий защитник Детройта Люк Кеннард поделился своим мнением об игре своего партнера по команде Святослава Михайлюка.

“Я стараюсь всегда говорить с Михайлюком, чтобы научить его чему-то. Он всегда сосредоточен и сфокусирован.

Святослав - отличный игрок, он продолжит расти. Михайлюк- прекрасный шутер. Ему нужно больше бросать. Мне нравится, что он каждый день приходит на тренировки с готовностью работать“, - приводит слова Кеннарда Detroit Free Press.

Ранее игру Святослава Микхайлюка прокомментировал тренер Детройта Дуэйн Кейси.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Люк Кеннард, Святослав Михайлюк, Детройт
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