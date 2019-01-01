Одноклубник Михайлюка: Святослав каждый день приходит на тренировки с готовностью работать

Люк Кеннард считает украинца отличным шутером.

Атакующий защитник Детройта Люк Кеннард поделился своим мнением об игре своего партнера по команде Святослава Михайлюка.

“Я стараюсь всегда говорить с Михайлюком, чтобы научить его чему-то. Он всегда сосредоточен и сфокусирован.

Святослав - отличный игрок, он продолжит расти. Михайлюк- прекрасный шутер. Ему нужно больше бросать. Мне нравится, что он каждый день приходит на тренировки с готовностью работать“, - приводит слова Кеннарда Detroit Free Press.

Ранее игру Святослава Микхайлюка прокомментировал тренер Детройта Дуэйн Кейси.