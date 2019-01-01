НБА: Атланта без Леня проиграла Милуоки, Орландо с трудом обыграл Филадельфию
Бостон - Кливленд 129:117 (33:22, 29:25, 30:34, 37:36)
Бостон: Браун (34 + 9 подборов), Тейтум (30), Уокер (13), Тайс (9), Хэйворд (7 + 8 передач) - старт; Кантер (14 + 9 подборов), Уонамейкер (8), Уотерс (5), Грин (4), Лэнгфорд (3), Г. Уильямс (2), Эдвардс (0), Оджелей (0).
Кливленд: Лав (30 + 7 подборов), Секстон (21), Томпсон (12 + 7 подборов), Осман (10), Гарлэнд (2) - старт; Портер (16), Экзам (9), Жижич (8), Деллаведова (5 + 6 передач), Маккинни (2), Нэнс (2), Хенсон (0).
Орландо - Филадельфия 98:97 (19:21, 27:26, 25:21, 27:29)
Орландо: Фурнье (20 + 6 передач), Гордон (19 + 11 подборов), Вучевич (16 + 12 подборов + 7 передач), Фульц (13 + 6 передач), Айзек (4) - старт; Росс (17 + 7 подборов), Берч (5), Огастин (4), Айванду (0).
Филадельфия: Харрис (24 + 11 подборов), Эмбиид (24 + 11 подборов), Ричардсон (15 + 6 передач), Симмонс (13 + 9 подборов + 7 передач), Хорфорд (7) - старт; Коркмаз (7), Берк (5), Эннис (2), Скотт (0).
Шарлотт - Оклахома-Сити 102:104 OT (18:26, 25:27, 22:19, 29:22, 8:10)
Шарлотт: Розир (26), Грэм (15 + 9 подборов + 13 передач + 5 потерь), Вашингтон (14), Бриджес (11), Бийомбо (10 + 10 подборов) - старт; Коди Мартин (10), Зеллер (8 + 8 подборов), Монк (4), Марв. Уильямс (4), Бэйкон (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (27), Пол (16 + 7 подборов + 6 передач), Адамс (14 + 12 подборов), Фергюсон (0), Бэйзли (0) - старт; Шредер (24), Ноэл (8 + 7 подборов), Дорт (7), Бертон (6), Надер (2).
Атланта - Милуоки 86:112 (19:32, 21:31, 23:21, 23:28)
Атланта: Янг (12), Хертер (12), Коллинз (9 + 16 подборов), Фернанду (6 + 7 подборов), Хантер (5) - старт; Крэбб (20), Реддиш (11), Бембри (9), Джонс (2), Гудвин (0), Картер (0), Парсонс (0), Тернер (0).
Милуоки: Миддлтон (23 + 8 подборов + 7 передач), Б. Лопес (19), Ильясова (18 + 17 подборов), Дивинченцо (10), Мэттьюз (0) - старт; Р. Лопес (10), Хилл (8), Корвер (8), Коннотон (7 + 11 подборов), Браун (5), Т. Адетокумбо (4), Уилсон (0).
Майами - Индиана 113:112 (25:27, 33:28, 26:27, 29:30)
Майами: Батлер (20 + 9 подборов + 6 передач), Робинсон (18), Адебайо (18 + 15 подборов + 6 передач), Нанн (17), Ленард (0) - старт; Драгич (14 + 6 передач), Хирро (10 + 9 подборов), Олиник (9), Джонс (7).
Индиана: А. Холидэй (17 + 9 передач), Лэмб (16), Уоррен (16), Тернер (13), Сабонис (8 + 7 подборов) - старт; Макдермотт (14), Самнер (11), Дж. Холидэй (11), Макконнелл (6 + 6 передач), Битадзе (0).
Голден Стэйт - Финикс 105:96 (25:29, 18:22, 23:27, 39:18)
Голден Стэйт: Расселл (31 + 6 передач), Ли (16 + 8 подборов), Робинсон (12), Грин (11 + 7 подборов), Коули-Стайн (9) - старт; Беркс (13), Боумэн (5), Смаилагич (4), Эванс (2), Крисс (2).
Финикс: Букер (34 + 8 потерь), Рубио (11 + 7 потерь), Шарич (11 + 10 подборов), Бэйнс (9 + 10 подборов), Убре (6) - старт; Камински (10), Бриджес (6), К. Джонсон (5), Т. Джонсон (4), Картер (0).
Полная версия правил