Невероятный пас Карри и роскошный аллей-уп Робинсона - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за четверг, 26 декабря.

Сет Карри Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Деандре Джордана, Руди Гобера, Криса Пола, Сета Карри, Митчелла Робинсона и других звездных баскетболистов.

Смотрите также эпичный данк Тейтума и глупую потерю Леброна, которые попали в подборку лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.