Михайлюк в матче против Вашингтона: видео действий украинца

Святослав Михайлюк принес 12 очков в копилку своей команды.

Святослав Михайлюк Getty Images

Легкий форвард Детройт Пистонс Святослав Михайлюк принял участие в матче своей команды против Вашингтон Уизардс в рамках очередного игрового дня НБА.

Украинец вышел в стартовой пятерке и за почти 25 минут игрового времени набрал 12 очков в этом поединке и помог своей команде одержать победу со счетом 132:102.

Вашему вниманию видео всех действий Михайлюка в этом матче:

Со всеми результатами игрового дня НБА можно ознакомиться здесь.