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Михайлюк в матче против Вашингтона: видео действий украинца

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Святослав Михайлюк принес 12 очков в копилку своей команды.

Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

Легкий форвард Детройт Пистонс Святослав Михайлюк принял участие в матче своей команды против Вашингтон Уизардс в рамках очередного игрового дня НБА.

Украинец вышел в стартовой пятерке и за почти 25 минут игрового времени набрал 12 очков в этом поединке и помог своей команде одержать победу со счетом 132:102.

Вашему вниманию видео всех действий Михайлюка в этом матче:

Со всеми результатами игрового дня НБА можно ознакомиться здесь.

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Теги: Святослав Михайлюк, Детройт, Детройт Пистонс, НБА, баскетбол, NBA
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