Михайлюк в матче против Вашингтона: видео действий украинца
Святослав Михайлюк принес 12 очков в копилку своей команды.
Легкий форвард Детройт Пистонс Святослав Михайлюк принял участие в матче своей команды против Вашингтон Уизардс в рамках очередного игрового дня НБА.
Украинец вышел в стартовой пятерке и за почти 25 минут игрового времени набрал 12 очков в этом поединке и помог своей команде одержать победу со счетом 132:102.
Вашему вниманию видео всех действий Михайлюка в этом матче:
Со всеми результатами игрового дня НБА можно ознакомиться здесь.
Полная версия правил