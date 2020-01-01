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Михайлюк набрал 12 очков в победном матче против Вашингтона

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Украинец попал в стартовую пятерку своей команды.
Святослав Михайлюк (справа) помог Детройту обыграть Вашингтон
Святослав Михайлюк (справа) помог Детройту обыграть Вашингтон
nba.com/pistons/

В рамках очередного игрового дня НБА состоялся матч между Детройт Пистонс и Вашингтон Уизардс.

Участие в поединке принял легкий форвард Детройта Святослав Михайлюк, который попал в стартовый состав своей команды. Украинец провел на паркете 24:33 и за это время набрал 12 очков (0/2 двухочковых, 4/9 трехочковых).

Кроме того, Михайлюк записал себе в актив 4 подбора, 4 передачи и 1 перехват, а также совершил 3 фола и допустил 1 потерю.

Отметим, что Детройт разгромил Вашингтон со счетом 132:102.

Вашему вниманию все результаты игрового дня в НБА.

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Теги: Святослав Михайлюк, Детройт, Детройт Пистонс, Вашингтон, Вашингтон Уизардс, НБА, баскетбол, NBA
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