Михайлюк набрал 12 очков в победном матче против Вашингтона
Украинец попал в стартовую пятерку своей команды.
В рамках очередного игрового дня НБА состоялся матч между Детройт Пистонс и Вашингтон Уизардс.
Участие в поединке принял легкий форвард Детройта Святослав Михайлюк, который попал в стартовый состав своей команды. Украинец провел на паркете 24:33 и за это время набрал 12 очков (0/2 двухочковых, 4/9 трехочковых).
Кроме того, Михайлюк записал себе в актив 4 подбора, 4 передачи и 1 перехват, а также совершил 3 фола и допустил 1 потерю.
Отметим, что Детройт разгромил Вашингтон со счетом 132:102.
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