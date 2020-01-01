Михайлюк набрал 12 очков в победном матче против Вашингтона

Украинец попал в стартовую пятерку своей команды.

В рамках очередного игрового дня НБА состоялся матч между Детройт Пистонс и Вашингтон Уизардс.

Участие в поединке принял легкий форвард Детройта Святослав Михайлюк, который попал в стартовый состав своей команды. Украинец провел на паркете 24:33 и за это время набрал 12 очков (0/2 двухочковых, 4/9 трехочковых).

Кроме того, Михайлюк записал себе в актив 4 подбора, 4 передачи и 1 перехват, а также совершил 3 фола и допустил 1 потерю.

Отметим, что Детройт разгромил Вашингтон со счетом 132:102.

Вашему вниманию все результаты игрового дня в НБА.