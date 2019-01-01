НБА: Детройт с Михайлюком разгромил Вашингтон, Бруклин уступил Нью-Йорку
Детройт - Вашингтон 132:102 (31:23, 37:25, 38:28, 26:26)
Детройт: Фрэйзер (17 + 6 передач), Гриффин (14 + 11 подборов), Драммонд (14 + 10 подборов), Михайлюк (12), Снелл (10) - старт; Вуд (22 + 7 подборов), Роуз (15 + 6 передач), Браун (12), Гэллоуэй (6), М-ф Моррис (4), Макер (4), Кинг (2).
Вашингтон: Бил (15), Смит (9), Маинми (5), Бонга (2), Скофилд (0) - старт; Пасечник (17), Макрэй (15), Браун (13), Пэйтон (10), Уильямс (9 + 8 подборов), Мэтьюз (4), Робинсон (3).
Бруклин - Нью-Йорк 82:94 (15:24, 26:22, 20:33, 21:15)
Бруклин: Динуидди (25 + 8 подборов + 5 потерь), Харрис (8), Темпл (7 + 9 подборов), Аллен (4), Принс (3) - старт; Луваву-Кабарро (10), Куруц (8), Джордан (8), Чендлер (4), Пинсон (3), Муса (2), Элленсон (0).
Нью-Йорк: Рэндл (33 + 8 подборов), М-с Моррис (22 + 8 подборов), Пэйтон (13 + 7 подборов), Барретт (5 + 7 подборов), Гибсон (0) - старт; Робинсон (10 + 10 подборов), Нокс (4), Ниликина (3), Дотсон (2), Портис (2 + 8 подборов), Аллен (0), Браздейкис (0).
Оклахома-Сити - Мемфис 97:110 (18:23, 29:26, 27:37, 23:24)
Оклахома-Сити: Пол (23 + 11 передач), Гилджес-Александер (21), Адамс (16), Фергюсон (6), Бэйзли (3) - старт; Шредер (20), Надер (6), Ноэл (2), Бертон (0), Херви (0), Мускала (0).
Мемфис: Валанчюнас (21), Джарен Джексон (20), Морэнт (10), Брукс (8), Краудер (5 + 10 подборов) - старт; Джонс (15), Кларк (13), Мелтон (9 + 8 подборов), Аллен (5), Андерсон (2 + 7 передач), Хилл (2).
Даллас - Сан-Антонио 102:98 (20:24, 32:23, 27:27, 23:24)
Даллас: Дончич (24 + 10 подборов + 8 передач), Хардуэй (17), Финни-Смит (13), Порзингис (13 + 8 подборов), Пауэлл (11 + 7 подборов) - старт; Райт (12), Брансон (6), Клебер (6 + 12 подборов), Сет Карри (0).
Сан-Антонио: Дерозан (21), Олдридж (17 + 7 подборов), Форбс (7), Лайлс (5), Мюррей (4) - старт; Гэй (18 + 8 подборов), Уайт (10 + 6 передач), Миллс (8), Пелтль (6), Белинелли (2).
Сакраменто - Миннесота 104:105 ОТ (26:21, 22:29, 31:21, 11:19, 7:7, 7:8)
Сакраменто: Холмс (20 + 18 подборов), Бэгли (18), Хилд (17), Барнс (11 + 10 подборов), Фокс (2) - старт; Богданович (19 + 7 подборов), Джозеф (10 + 7 передач), Бьелица (7), Феррелл (0), Ариза (0 + 11 подборов), Дедмон (0).
Миннесота: Дженг (21 + 15 подборов), Ковингтон (19 + 8 подборов), Уиггинс (18 + 10 подборов + 7 передач), Грэм (9), Напьер (2 + 9 передач) - старт; Тиг (15), Окоги (7), Калвер (5), Вонле (4), Мартин (3), Бэйтс-Диоп (2).
Юта - Портленд 121:115 (37:22, 25:30, 34:24, 25:39)
Юта: Митчелл (35 + 7 передач), Инглс (26), Богданович (16), Гобер (16 + 15 подборов), О'Нил (8 + 7 подборов) - старт; Кларксон (9), Ньянг (5), Мудиай (4), Брэдли (2), Дэвис (0).
Портленд: Лиллард (34 + 8 передач), Макколлум (25), Энтони (12 + 7 подборов), Уайтсайд (8), Бэйзмор (6) - старт; Саймонс (15 + 10 подборов), Лабиссьер (10 + 7 подборов), Трент (5), Литтл (0).
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