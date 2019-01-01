Эпичная неудача Тейтума и глупая потеря Леброна - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за среду, 25 декабря.

Джейон Тейтум Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата, который прошел в Рождество.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Янниса Адетокунбо, Джейсона Тейтума, Патрика Беверли и других звездных баскетболистов.

Смотрите также крутые данки Гранта и Джонса, которые попали в подборку лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.