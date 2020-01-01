Фанат Лейкерс выложил 35 тысяч на билеты в первый ряд

Мужчина потратил такую внушительную сумму, чтобы сделать подарок дочери на Рождество.

В среду, 25 декабря, в США, как и во многих странах мира, праздновали Рождество. В этот же день состоялись матчи НБА, в одном из которых было лос-анджелесское дерби - Лейкерс против Клипперс.

Один из фанатов Лейкерс решил сделать подарок своей дочери, которая очень просила отца сводить ее на этот матч в качестве подарка на Рождество.

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Как сообщает журналист Марк Спирс на своей страничке в Twitter, мужчина потратил на билеты для себя и дочери 35 тысяч долларов. Фанат приобрел билеты на места в первом ряду.

Напомним, Лейкерс проиграл Клипперс со счетом 106:111.

Ранее сообщалось, что поражение Лейкерс испортило Рождество Снуп Догу.