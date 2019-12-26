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Известному рэперу испортило Рождество поражение Лейкерс от Клипперс

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Снуп Дог настолько расстроился, что даже записал нецензурное видео в адрес команды.
Снуп Дог
Снуп Дог
Getty Images

Известный рэпер Снуп Дог является поклонником Лос-Анджелес Лейкерс, который в Рождество провел матч против Клипперс.

Любимый клуб Снуп Дога потерпел поражение со счетом 106:111, что стало для команды уже четвертым поражением подряд. Это очень расстроило музыканта, и он записал видео, в котором нецензурно выражался в адрес игроков и заявил, что его Рождество испорчено.

Со всеми результатами минувшего игрового дня можно ознакомиться здесь.

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Теги: Лос-Анджелес Лейкерс, Лос-Анджелес Клипперс, Лейкерс, Клипперс, НБА, баскетбол, Снуп Дог, видео, NBA
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