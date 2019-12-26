Известному рэперу испортило Рождество поражение Лейкерс от Клипперс

Снуп Дог настолько расстроился, что даже записал нецензурное видео в адрес команды.

Известный рэпер Снуп Дог является поклонником Лос-Анджелес Лейкерс, который в Рождество провел матч против Клипперс.

Любимый клуб Снуп Дога потерпел поражение со счетом 106:111, что стало для команды уже четвертым поражением подряд. Это очень расстроило музыканта, и он записал видео, в котором нецензурно выражался в адрес игроков и заявил, что его Рождество испорчено.

Со всеми результатами минувшего игрового дня можно ознакомиться здесь.