НБА: Клипперс обыграли Лейкерс, Милуоки оказался слабее Филадельфии
Торонто - Бостон 102:118 (19:28, 28:27, 22:33, 33:30)
Торонто: Ванвлит (27 + 6 передач), Лаури (14 + 8 передач + 5 потерь), Ибака (12 + 8 подборов), Ануноби (5), Маккоу (2) - старт; Буше (24), Дэвис (6), Холлис-Джефферсон (6), Джонсон (6), Миллер (0), Бриссетт (0).
Бостон: Браун (30), Уокер (22), Хэйворд (14 + 6 передач), Тайс (13), Тейтум (11 + 9 подборов + 6 передач) - старт; Кантер (12 + 11 подборов), Уонамейкер (6), Г. Уильямс (4), Уотерс (2), Грин (2), Лэнгфорд (2), Эдвардс (0), Оджелей (0).
Филадельфия - Милуоки 121:109 (38:30, 31:18, 31:25, 21:36)
Филадельфия: Эмбиид (31 + 11 подборов), Харрис (22), Ричардсон (18), Симмонс (15 + 7 подборов + 14 передач), Хорфорд (11 + 10 подборов) - старт; Коркмаз (16), Берк (3), Скотт (3), Эннис (2 + 7 подборов).
Милуоки: Миддлтон (31 + 8 подборов), Я. Адетокумбо (18 + 14 подборов + 7 передач), Б. Лопес (11), Дивинченцо (6), Мэттьюз (4) - старт; Хилл (15), Браун (7), Ильясова (7), Коннотон (5), Корвер (3), Р. Лопес (2).
Голден Стэйт - Хьюстон 116:104 (28:29, 36:39, 28:19, 24:17)
Голден Стэйт: Ли (22 + 15 подборов), Расселл (20), Грин (20 + 11 подборов), Робинсон (18), Коули-Стайн (10 + 4 блок-шота) - старт; Беркс (8), Эванс (8), Крисс (6), Боумэн (4 + 6 передач), Спеллмен (0), Паскалл (0).
Хьюстон: Уэстбрук (30 + 12 подборов), Харден (24 + 11 передач), Хауз (18), Капела (10 + 11 подборов), Такер (7 + 8 подборов) - старт; Маклемор (6), Риверс (6), Кларк (3), Чендлер (0).
Лейкерс - Клипперс 106:111 (33:31, 30:20, 23:35, 20:25)
Лейкерс: Дэвис (24), Джеймс (23 + 9 подборов + 10 передач), Грин (6), Брэдли (2), Макги (2 + 5 блок-шотов) - старт; Кузма (25), Колдуэлл-Поуп (13), Рондо (7), Карузо (2), Ховард (2 + 9 подборов).
Клипперс: Ленард (35 + 12 подборов), Джордж (17), Зубац (11 + 8 подборов), Беверли (8 + 9 подборов), Паттерсон (4) - старт; Харрелл (18), Шэмет (7), Уильямс (6 + 7 передач), Грин (3), Харклесс (2).
Денвер - Новый Орлеан 80:84 (26:29, 29:29, 25:26, 4 четверть)
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