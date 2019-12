НБА начала голосование на Матч всех звезд-2020

Традиционно зимой Национальная баскетбольная ассоциация проводит Матч всех звезд, который в этот раз пройдет в Чикаго 17 февраля 2019 года.

Сегодня, 25 декабря, НБА объявила о старте голосования за игроков, которое будет открыто до 20 января 2020 года.

Болельщики имеют возможность выбрать своих фаворитов через официальный сайт и приложение НБА, а также с помощью Google App и Google Assistant.

Who will be this year’s NBA All-Stars?

YOU DECIDE.#NBAAllStar Voting 2020 presented by @Google is now open!



🗳️ Vote daily on https://t.co/R6fBO5LSAS, the NBA App, with the Google Assistant or with Google Search! #VoteNBAAllStar https://t.co/KkbGhfwxpd pic.twitter.com/KuWjpxOn6Y