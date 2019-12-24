Лень получил повреждение в матче против Кливленда

Украинский баскетболист травмировал голеностоп.

Центровой Атланты Алексей Лень получил травму в матче НБА против Кливленда (118:121), сообщает пресс-служба Хокс.

Отмечается, что украинец повредил голеностоп.

Сроки восстановления спортсмена пока неизвестны.

An @emoryhealthcare injury update:



Alex Len (left ankle sprain): Will not return pic.twitter.com/n8tNHH6NCJ — Atlanta Hawks (@ATLHawks) December 24, 2019

Отметим, что Лень провел на паркете всего чуть более шести минут. За это время Алексей так и не смог набрать очков, совершив единственный неудачный трехочковый бросок.

На его счету два подбора, одна передачу и блокшот. Он также допустил один фол и две потери.