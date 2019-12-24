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Лень получил повреждение в матче против Кливленда

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Украинский баскетболист травмировал голеностоп.
Алексей Лень
Алексей Лень
Getty Images

Центровой Атланты Алексей Лень получил травму в матче НБА против Кливленда (118:121), сообщает пресс-служба Хокс.

Отмечается, что украинец повредил голеностоп.

Сроки восстановления спортсмена пока неизвестны.

Отметим, что Лень провел на паркете всего чуть более шести минут. За это время Алексей так и не смог набрать очков, совершив единственный неудачный трехочковый бросок.

На его счету два подбора, одна передачу и блокшот. Он также допустил один фол и две потери.

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Теги: баскетбол, Алексей Лень, НБА, NBA, Атланта
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