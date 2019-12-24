Лень получил повреждение в матче против Кливленда
Украинский баскетболист травмировал голеностоп.
Центровой Атланты Алексей Лень получил травму в матче НБА против Кливленда (118:121), сообщает пресс-служба Хокс.
Отмечается, что украинец повредил голеностоп.
Сроки восстановления спортсмена пока неизвестны.
An @emoryhealthcare injury update:— Atlanta Hawks (@ATLHawks) December 24, 2019
Alex Len (left ankle sprain): Will not return pic.twitter.com/n8tNHH6NCJ
Отметим, что Лень провел на паркете всего чуть более шести минут. За это время Алексей так и не смог набрать очков, совершив единственный неудачный трехочковый бросок.
На его счету два подбора, одна передачу и блокшот. Он также допустил один фол и две потери.
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