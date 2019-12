Лень получил повреждение в матче против Кливленда

Центровой Атланты Алексей Лень получил травму в матче НБА против Кливленда (118:121), сообщает пресс-служба Хокс.

Отмечается, что украинец повредил голеностоп.

Сроки восстановления спортсмена пока неизвестны.

An @emoryhealthcare injury update:



Alex Len (left ankle sprain): Will not return pic.twitter.com/n8tNHH6NCJ