Крутые данки Гранта и Джонса - среди лучших моментов дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за понедельник, 23 декабря.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В десятку лучших вошли эпизоды с участием Лонзо Болла, Ар Джей Барретта, Джа Моранта, Джерами Гранта, Деррика Джонса и других звездных баскетболистов.
Смотрите также великолепный данк Буше, которые попали в подборку лучших моментов другого игрового дня НБА.
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