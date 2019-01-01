Крутые данки Гранта и Джонса - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за понедельник, 23 декабря.

Деррик Джонс Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Лонзо Болла, Ар Джей Барретта, Джа Моранта, Джерами Гранта, Деррика Джонса и других звездных баскетболистов.

Смотрите также великолепный данк Буше, которые попали в подборку лучших моментов другого игрового дня НБА.