Украинцы в НБА: Михайлюк попал в стартовый состав Детройта, Лень не набрал очков

Украинские баскетболисты приняли участие в матчах своих команд.

В рамках очередного игрового дня в НБА состоялись матчи команд, в которых выступают украинские баскетболисты.

Детройт Пистонс уступил Филадельфии Севенти Сиксерс со счетом 109:125. В стартовом составе Пистонс появился легкий форвард Святослав Михайлюк, который стал самым результативным игроком среди тех, кто вышел в старте.

Украинец отыграл 32:11 и за это время набрал 13 очков (0/2 двухочковых, 4/5 трехочковых, 1/2 штрафных). Также Михайлюк записал себе в актив 2 подбора и 4 передачи, а еще совершил 3 фола.

Украинский центровой Атланты Хоукс Алексей Лень принял участие в матче своей команды против Кливленд Кавальерс. Наш соотечественник начал поединок со скамейке запасных, а после выхода на паркет отыграл всего лишь 06:28.

За это время Лень так и не смог набрать очков, совершив единственный неудачный трехочковый бросок. Себе в актив Алексей записал 2 подбора, 1 передачу и 1 блокшот, а также допустил 1 фол и 2 потери.

Атланта уступила Кливленду со счетом 121:118.

Со всеми результатами матчей игрового дня НБА можно ознакомиться здесь.