НБА: Михайлюк в старте не спас Детройт от поражения Филадельфии, Атланта уступила Юте
Орландо - Чикаго 103:95 (28:28, 23:26, 32:27, 20:14)
Орландо: Вучевич (21 + 7 подборов), Гордон (16 + 11 подборов), Фульц (13 + 5 потерь), Айзек (13 + 9 подборов), Фурнье (8) - старт; Росс (26), Бамба (4 + 4 блок-шота), Огастин (2), Айванду (0).
Чикаго: Лавин (26 + 8 подборов + 5 потерь), Саторански (20), Маркканен (10), Данн (8 + 6 передач), Картер (6 + 10 подборов) - старт; Уайт (9), Янг (7 + 7 подборов), Гэффорд (5), Арчидиаконо (4), Валентайн (0), Корнет (0).
Нью-Йорк - Вашингтон 115:121 (37:32, 27:31, 27:31, 24:27)
Нью-Йорк: Рэндл (35), Барретт (18), Нокс (8), Робинсон (6 + 13 подборов + 6 блок-шотов), Пэйтон (5 + 7 подборов + 12 передач) - старт; Дотсон (19), Трир (11), Портис (8), Ниликина (5), Смит (0).
Вашингтон: Бил (30), Смит (17), Маинми (8 + 9 подборов), Бонга (4), Скофилд (3) - старт; Браун (26 + 9 подборов + 7 передач), Пасечник (14), Пэйтон (10 + 11 подборов + 6 перехватов), Мэтьюз (6), Робинсон (3).
Индиана - Торонто 120:115 OT (30:19, 24:25, 24:35, 29:28, 13:8)
Индиана: Уоррен (24 + 8 подборов + 6 передач), Тернер (24 + 7 подборов), А. Холидэй (19 + 10 передач), Лэмб (12), Сабонис (12 + 17 подборов) - старт; Макконнелл (12), Макдермотт (8), Самнер (6), Дж. Холидэй (3).
Торонто: Лаури (30 + 9 передач + 5 потерь), Ибака (23 + 9 подборов), Ванвлит (21 + 11 передач), Ануноби (15 + 12 подборов), Маккоу (5) - старт; Дэвис (8), Холлис-Джефферсон (8 + 9 подборов + 6 передач), Буше (5), Миллер (0).
Детройт - Филадельфия 109:125 (23:30, 29:30, 34:34, 23:31)
Детройт: Михайлюк (13), Снелл (8), Гриффин (8), Фрэйзер (7), Макер (4) - старт; Драммонд (27 + 9 подборов), Роуз (16 + 7 передач), М-ф Моррис (11), Вуд (8), Гэллоуэй (6), Думбуя (1).
Филадельфия: Харрис (35 + 7 подборов), Эмбиид (20 + 8 подборов), Симмонс (16 + 13 подборов + 17 передач), Ричардсон (9), Хорфорд (9) - старт; Коркмаз (21), Скотт (7), Эннис (6 + 7 подборов), Милтон (2), Нето (0), Берк (0), О’Куинн (0), Пелл (0).
Кливленд - Атланта 121:118 (42:32, 29:32, 23:30, 27:24)
Кливленд: Секстон (25), Гарлэнд (21), Лав (20 + 8 подборов + 5 потерь), Осман (18), Томпсон (3 + 10 подборов) - старт; Портер (15 + 9 подборов + 5 потерь), Деллаведова (8), Хенсон (6), Найт (3), Маккинни (2).
Атланта: Янг (30 + 11 передач + 5 потерь), Коллинз (27 + 10 подборов), Хантер (23), Хертер (19), Фернанду (2) - старт; Реддиш (7), Паркер (7), Картер (3), Бембри (0), Лень (0), Джонс (0).
Майами - Юта 107:104 (32:28, 21:24, 23:29, 31:23)
Майами: Батлер (20 + 8 подборов), Адебайо (18 + 12 подборов + 6 передач), Ленард (11 + 10 подборов), Нанн (10), Робинсон (5) - старт; Хирро (17), Драгич (15), Джонс (8), Олиник (3).
Юта: Инглс (27), Богданович (19), Гобер (18 + 19 подборов + 5 блок-шотов), Митчелл (13 + 7 передач), О'Нил (5) - старт; Мудиай (12), Грин (7), Ньянг (3), Дэвис (0).
Мемфис - Сан-Антонио 115:145 (31:46, 30:26, 28:36, 26:37)
Мемфис: Джарен Джексон (22), Морэнт (19), Валанчюнас (18 + 12 подборов), Брукс (14), Краудер (4) - старт; Джонс (11), Кларк (10), Аллен (8), Мелтон (6), Хилл (3), Кабокло (0), Андерсон (0).
Сан-Антонио: Олдридж (40 + 9 подборов), Дерозан (26 + 10 передач), Лайлс (17 + 8 подборов), Мюррей (14 + 5 потерь), Форбс (9) - старт; Белинелли (10), Миллс (8), Уайт (7), Гэй (6), Мету (4), Уокер (2), Кэрролл (2), Пелтль (0).
Финикс - Денвер 111:113 (22:34, 27:22, 32:26, 30:31)
Финикс: Рубио (21 + 7 подборов + 9 передач + 6 потерь), Убре (14), Шарич (13), Букер (11 + 6 передач), Бэйнс (11) - старт; Камински (13), Бриджес (12), К. Джонсон (11 + 7 подборов), Картер (5), Джером (0), Окобо (0).
Денвер: Мюррэй (28 + 7 передач), Йокич (22 + 12 подборов + 10 передач), Бартон (13), Миллсэп (10 + 8 подборов), Харрис (9) - старт; Грант (11), Моррис (8), Бизли (7), Портер (3), Пламли (2 + 7 подборов).
Сакраменто - Хьюстон 104:113 (21:37, 36:28, 22:32, 25:16)
Сакраменто: Фокс (31 + 9 подборов + 6 передач), Холмс (12 + 14 подборов + 5 потерь), Бэгли (11), Хилд (10), Барнс (9) - старт; Ариза (12), Бьелица (10), Джозеф (9).
Хьюстон: Харден (34), Уэстбрук (28 + 7 подборов + 6 передач), Капела (15 + 14 подборов), Хауз (14), Такер (5 + 10 подборов) - старт; Маклемор (8), Риверс (7), Кларк (2).
Портленд - Новый Орлеан 94:102 (31:31, 25:23, 21:28, 17:20)
Портленд: Энтони (23 + 9 подборов), Макколлум (20), Лиллард (18 + 7 передач), Уайтсайд (11 + 16 подборов + 4 блок-шота), Бэйзмор (3) - старт; Саймонс (8), Лабиссьер (8), Трент (2), Литтл (1).
Новый Орлеан: Холидэй (21), Ингрэм (19 + 11 подборов), Редик (16), Фэйворс (12 + 13 подборов), Болл (7 + 7 подборов) - старт; Мур (13), Уильямс (5), Хэйс (4 + 4 блок-шота), Харт (3), Мелли (2), Джексон (0), Александер-Уокер (0).
Голден Стэйт - Миннесота 113:104 (22:22, 35:21, 27:24, 29:37)
Голден Стэйт: Расселл (30), Беркс (25 + 8 передач), Ли (14 + 7 подборов), Коули-Стайн (12 + 7 подборов), Грин (9 + 14 подборов + 7 потерь) - старт; Паскалл (8), Крисс (6 + 11 подборов), Луни (4), Боумэн (2), Спеллмен (2), Эванс (1), Пул (0).
Миннесота: Уиггинс (22 + 7 подборов + 5 потерь), Дженг (11 + 8 подборов), Ковингтон (4), Окоги (2), Калвер (0) - старт; Маклафлин (19), Тиг (12), Бэйтс-Диоп (10), Грэм (8), Мартин (8), Науэлл (6), Вонле (2 + 8 подборов), Белл (0).
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