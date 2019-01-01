Великолепный данк Буше - лучший момент дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за воскресенье, 22 декабря.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Кристапса Порзингиса, Янниса Адетокунбо, Джейлена Брауна, Криса Буше и других звездных баскетболистов.
Смотрите также крутой слэм Фульца и данк Порзингиса, которые попали в подборку лучших моментов другого игрового дня НБА.
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