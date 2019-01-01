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Великолепный данк Буше - лучший момент дня в НБА

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Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за воскресенье, 22 декабря.

Крис Буше
Крис Буше
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Кристапса Порзингиса, Янниса Адетокунбо, Джейлена Брауна, Криса Буше и других звездных баскетболистов.

Смотрите также крутой слэм Фульца и данк Порзингиса, которые попали в подборку лучших моментов другого игрового дня НБА.

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Теги: НБА, баскетбол, лучшие моменты, ТОП-5, видео, NBA
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