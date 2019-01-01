НБА:Бруклин обыграл Атланту, Хьюстон сильнее Финикса
Шарлотт – Юта 107:114 (33:31, 31:25, 22:28, 21:30)
Шарлотт: Розир (29), Грэм (22), Бриджес (8), Батюм (5), Бийомбо (2) – старт; Зеллер (13 + 8 подборов), Коди Мартин (11), Монк (10), Марв. Уильямс (7).
Юта: Богданович (26), Митчелл (20 + 9 передач), Гобер (17 + 19 подборов), Инглс (14 + 7 передач + 8 потерь), О'Нил (11) – старт; Мудиай (12), Ньянг (9), Грин (5), Дэвис (0), Брэдли (0).
Бруклин – Атланта 122:112 (34:34, 26:39, 25:25, 37:14)
Бруклин: Динуидди (39 + 6 передач), Темпл (25), Харрис (18), Принс (12 + 10 подборов), Аллен (6 + 8 подборов) – старт; Джордан (12 + 20 подборов + 6 передач), Куруц (6), Чендлер (4), Луваву-Кабарро (0).
Атланта: Янг (47 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь), Хантер (14), Хертер (9 + 6 передач), Реддиш (4), Фернанду (1) – старт; Лень (23 + 14 подборов), Бембри (9), Паркер (5), Крэбб (0), Картер (0).
Филадельфия – Вашингтон 125:108 (32:25, 33:28, 23:27, 37:28)
Филадельфия: Ричардсон (21), Эмбиид (21 + 13 подборов), Харрис (16), Симмонс (14 + 8 подборов + 11 передач + 6 потерь), Хорфорд (13 + 9 подборов) – старт; Берк (12), Тайбулл (9), Эннис (7), Коркмаз (6), Скотт (6), Пелл (0).
Вашингтон: Бил (36 + 8 подборов + 6 передач), Томас (20), Бертанс (9 + 9 подборов), Маинми (7 + 8 подборов), Бонга (2) – старт; Браун (19), Пасечник (11), Мэтьюз (2), Скофилд (2), Смит (0).
Детройт – Чикаго 107:119 (28:25, 31:28, 30:40, 18:26)
Детройт: Моррис (23 + 6 передач), Драммонд (19 + 14 подборов + 5 перехватов + 5 потерь), Кеннард (16 + 5 потерь), Снелл (11), Браун (4) – старт; Фрэйзер (13 + 9 передач), Гэллоуэй (10), Макер (7), Михайлюк (4).
Чикаго: Лавин (33 + 5 потерь), Саторански (16 + 8 подборов), Маркканен (15 + 7 подборов), Картер (12 + 12 подборов), Данн (9) – старт; Уайт (19), Янг (8), Гэффорд (4), Арчидиаконо (3), Валентайн (0).
Нью-Йорк – Милуоки 102:123 (23:37, 31:31, 16:27, 32:28)
Нью-Йорк: Рэндл (20 + 8 подборов), Барретт (17), М-с Моррис (11), Пэйтон (6 + 10 передач), Гибсон (2) – старт; Нокс (19), Портис (7 + 9 подборов), Робинсон (6), Трир (5), Ниликина (4), Дотсон (3), Смит (2).
Милуоки: Миддлтон (23 + 5 потерь), Я. Адетокумбо (22 + 11 подборов + 10 передач), Б. Лопес (14 + 7 подборов + 7 блок-шотов), Дивинченцо (13 + 7 подборов), Ильясова (10) – старт; Корвер (17), Хилл (10), Браун (6), Т. Адетокумбо (4), Уилсон (3 + 7 подборов), Р. Лопес (1), Коннотон (0).
Мемфис – Сакраменто 119:115 (23:21, 37:29, 31:28, 28:37)
Мемфис: Джарен Джексон (18 + 4 блок-шота), Краудер (17 + 10 подборов), Брукс (16), Морэнт (13 + 5 потерь), Хилл (9), Джош Джексон (0) – старт; Аллен (13), Джонс (12), Мелтон (11), Кларк (8), Андерсон (2), Кабокло (0).
Сакраменто: Барнс (25), Фокс (22), Холмс (18 + 12 подборов), Бьелица (15), Хилд (8) – старт; Ариза (13 + 8 подборов), Бэгли (11 + 11 подборов), Джозеф (3).
Сан-Антонио – Клипперс 109:134 (31:33, 30:39, 22:38, 26:24)
Сан-Антонио: Дерозан (24), Олдридж (12), Мюррей (10 + 6 передач), Форбс (5), Лайлс (0) – старт; Белинелли (17), Уайт (10), Миллс (9), Гэй (7), Пелтль (6 + 4 блок-шота), Уокер (4), Кэрролл (3), Мету (2).
Клипперс: Ленард (26 + 7 подборов + 9 передач), Харклесс (15), Зубац (15), Джордж (11), Беверли (8 + 6 передач) – старт; Харрелл (21 + 8 подборов), Уильямс (20), Макгрудер (5), Кабенгеле (5), Шэмет (3), Паттерсон (3), Робинсон (2), Уолтон (0).
Финикс – Хьюстон 125:139 (35:36, 30:34, 30:36, 30:33)
Финикс: Убре (26), Букер (19 + 9 передач + 5 потерь), Окобо (17), Бэйнс (13), Шарич (10) – старт; Джером (15), Камински (10), К. Джонсон (9), Т. Джонсон (3), Бриджес (2), Диалло (1).
Хьюстон: Харден (47 + 7 передач), Уэстбрук (30 + 10 передач), Капела (14 + 17 подборов), Хауз (11), Такер (8) – старт; Риверс (9), Кларк (9), Маклемор (8), Клемонс (3), Сефолоша (0), Чендлер (0).
Портленд – Миннесота 113:106 (27:23, 34:29, 22:28, 30:26)
Портленд: Лиллард (29 + 7 передач), Макколлум (26), Бэйзмор (19), Уайтсайд (16 + 22 подбора + 7 блок-шотов), Толливер (0) – старт; Лабиссьер (11 + 8 подборов), Саймонс (5), Трент (5), Литтл (2).
Миннесота: Уиггинс (33 + 5 потерь), Напьер (18), Дженг (15 + 12 подборов), Окоги (4), Ковингтон (3) – старт; Тиг (18 + 8 передач), Бэйтс-Диоп (5), Науэлл (4), Вонле (4), Калвер (2).
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