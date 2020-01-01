Крутой слэм Фульца и данк Порзингиса - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за пятницу, 20 декабря.

Маркелл Фульц Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Маркелла Фульца, Кристапса Порзингиса, Маркиза Крисса и других звездных баскетболистов.

Смотрите также потерю Леня и неточный бросок Адетокунбо, которые попали в подборку лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.