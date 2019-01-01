Михайлюк вышел в стартовом составе Детройта, но не спас команду от поражения

Украинец показал хорошую результативность, но этого не хватило для победы над Бостоном.

Святослав Михайлюк (слева) в матче против Бостона Getty Images

В рамках очередного игрового дня в НБА Детройт Пистонс сыграл против Бостон Селтикс.

В стартовый состав Пистонс попал украинский легкий форвард Святослав Михайлюк, который отыграл 27:41. За это время Михайлюк набрал 12 очков (0/5 двухчковых, 4/7 трехочковых), а также записал себе в актив 2 подбора, 1 передачу, 2 перехвата.

Кроме того, Святослав допустил 3 потери и совершил 2 фола.

Отметим, что Детрой уступил Бостону со счетом 93:114.

Вашему вниманию все результаты игрового дня.