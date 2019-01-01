НБА: Бостон крупно обыграл Детройт, Вашингтон уступил Торонто
Кливленд - Мемфис 114:107 (25:27, 30:24, 26:36, 33:20)
Кливленд: Лав (21 + 13 подборов), Гарлэнд (14), Осман (13), Томпсон (10 + 15 подборов), Секстон (9) - старт; Кларксон (33), Портер (7), Нэнс (4), Хенсон (3 + 7 блок-шотов), Деллаведова (0 + 8 передач).
Мемфис: Джарен Джексон (24), Брукс (16 + 7 подборов), Валанчюнас (14 + 14 подборов + 4 блок-шота), Краудер (10), Морэнт (8 + 11 передач) - старт; Аллен (9), Мелтон (8), Хилл (7), Кларк (6), Андерсон (3), Джонс (2).
Индиана - Сакраменто 119:105 (30:32, 38:25, 24:22, 27:26)
Индиана: Уоррен (23), Тернер (17), Сабонис (15 + 9 подборов + 6 передач), Брогдон (13 + 6 передач), А. Холидэй (11) - старт; Макконнелл (15 + 8 передач), Макдермотт (13), Дж. Холидэй (8), Битадзе (4), Самнер (0), Лиф (0).
Сакраменто: Холмс (20 + 9 подборов), Бьелица (13), Джозеф (10), Хилд (7 + 8 подборов + 6 передач), Барнс (5) - старт; Бэгли (17), Джеймс (14), Фокс (8 + 6 передач), Феррелл (7), Дедмон (4).
Бостон - Детройт 114:93 (28:26, 32:22, 31:21, 23:24)
Бостон: Браун (26), Тейтум (26), Тайс (8 + 4 блок-шота), Оджелей (3), Уокер (2 + 11 передач + 7 потерь) - старт; Г. Уильямс (18), Кантер (8 + 18 подборов), Уонамейкер (6), Грин (6), Лэнгфорд (6), Фалл (5).
Детройт: Михайлюк (12), Драммонд (12 + 11 подборов + 6 перехватов + 6 потерь), М-ф Моррис (10), Браун (9), Снелл (7) - старт; Макер (15 + 7 подборов), Роуз (14), Гэллоуэй (10), Фрэйзер (2), Думбуя (2).
Торонто - Вашингтон 122:118 (40:23, 28:29, 28:33, 26:33)
Торонто: Лаури (26 + 9 передач + 5 потерь), Ибака (23 + 10 подборов), Ванвлит (18 + 9 подборов + 8 передач), Ануноби (18 + 7 подборов), Маккоу (11) - старт; Холлис-Джефферсон (14), Дэвис (8), Буше (4), Миллер (0).
Вашингтон: Бил (37 + 7 подборов + 6 передач), Томас (13), Бертанс (10 + 8 подборов), Маинми (8 + 7 подборов), Бонга (1) - старт; Смит (26), Браун (11 + 7 подборов), Мэтьюз (6), Скофилд (6), Пасечник (0).
Филадельфия - Даллас 98:117 (28:35, 29:28, 20:25, 21:29)
Филадельфия: Эмбиид (33 + 17 подборов), Симмонс (12 + 8 передач + 5 потерь), Ричардсон (10), Хорфорд (9), Харрис (7) - старт; Берк (7), Скотт (7), Эннис (6), Коркмаз (5), Нето (2), Тайбулл (0), О’Куинн (0), Пелл (0).
Даллас: Хардуэй (27), Порзингис (22 + 18 подборов), Брансон (11 + 7 передач), Финни-Смит (11), Пауэлл (9) - старт; Сет Карри (11), Клебер (10), Райт (8 + 7 подборов), Брокхофф (8), Марьянович (0).
Оклахома-Сити - Финикс 126:108 (26:23, 31:27, 44:41, 25:17)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (32), Галлинари (22), Пол (15 + 7 передач), Адамс (10 + 9 подборов), Фергюсон (3) - старт; Шредер (24 + 9 подборов + 6 передач), Ноэл (10), Бэйзли (5), Надер (3), Бертон (2), Мускала (0).
Финикс: Рубио (24 + 8 передач), Букер (18), Шарич (16), Убре (13), Бэйнс (7) - старт; Окобо (11), Диалло (8), К. Джонсон (4), Камински (3), Картер (2), Бриджес (2), Джером (0).
Майами - Нью-Йорк 129:114 (39:20, 31:27, 28:27, 31:40)
Майами: Адебайо (20 + 8 подборов), Робинсон (18), Нанн (15), Батлер (9 + 8 передач), Ленард (7 + 13 подборов) - старт; Драгич (18 + 8 передач), Джонс (14 + 7 подборов), Хирро (12), Олиник (10 + 10 подборов), Силва (6).
Нью-Йорк: М-с Моррис (15), Рэндл (13 + 8 подборов), Ниликина (3), Барретт (2), Гибсон (2 + 7 подборов) - старт; Портис (30 + 8 подборов), Робинсон (18), Нокс (11), Смит (7), Дотсон (7), Пэйтон (4), Трир (2).
Денвер - Миннесота 109:100 (33:20, 28:31, 21:24, 27:25)
Денвер: Мюррэй (28), Йокич (22 + 10 подборов + 10 передач), Бартон (13 + 5 потерь), Харрис (11), Миллсэп (11) - старт; Бизли (6), Грант (5), Пламли (5), Моррис (4), Портер (2), Крэйг (2).
Миннесота: Уиггинс (19 + 6 передач), Дженг (18), Ковингтон (10), Окоги (5), Напьер (4) - старт; Тиг (13), Бэйтс-Диоп (9), Вонле (9 + 7 подборов), Науэлл (6), Белл (4 + 8 подборов), Калвер (2), Грэм (1).
Портленд - Орландо 118:103 (31:13, 26:31, 36:31, 25:28)
Портленд: Лиллард (36 + 6 передач + 5 потерь), Макколлум (31 + 8 подборов), Бэйзмор (11), Уайтсайд (10 + 17 подборов + 5 блок-шотов + 5 потерь), Энтони (5) - старт; Саймонс (8), Лабиссьер (8), Трент (6), Толливер (3), Хезоня (0).
Орландо: Вучевич (23 + 12 подборов + 6 перехватов), Фурнье (16), Гордон (11 + 11 подборов), Фульц (10), Айзек (10) - старт; Огастин (17), Росс (9), Фрэйзер (3), Айванду (2), Бамба (2), Картер-Уильямс (0), Джефферсон (0), Берч (0).
Голден Стэйт - Новый Орлеан 106:102 (31:16, 25:28, 22:37, 28:21)
Голден Стэйт: Расселл (25 + 7 передач + 5 потерь), Ли (20), Грин (10 + 8 передач), Робинсон (9), Коули-Стайн (8) - старт; Беркс (18 + 8 подборов), Крисс (8), Пул (5), Паскалл (3), Эванс (0 + 5 потерь), Спеллмен (0), Луни (0).
Новый Орлеан: Холидэй (25 + 8 подборов), Ингрэм (25 + 6 передач), Редик (14), Фэйворс (10 + 9 подборов), Уильямс (0 + 8 подборов) - старт; Болл (14 + 6 перехватов), Харт (9), Хэйс (5), Александер-Уокер (0), Мур (0).
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