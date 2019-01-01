Потеря Леня и неточный бросок Адетокунбо - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за четверг, 19 декабря.

Яннис Адетокунбо Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Джарретта Аллена, Эммануэля Мудиая, Янниса Адетокунбо и других звездных баскетболистов.

Смотрите также феноменальный трехочковый Йокича и крутой финт Порзингиса, которые попали в подборку лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.