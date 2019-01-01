Потеря Леня и неточный бросок Адетокунбо - среди лучших моментов дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за четверг, 19 декабря.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Джарретта Аллена, Эммануэля Мудиая, Янниса Адетокунбо и других звездных баскетболистов.
Смотрите также феноменальный трехочковый Йокича и крутой финт Порзингиса, которые попали в подборку лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.
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