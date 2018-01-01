Лень набрал всего лишь 4 очка за почти 17 минут игры

Украинец провел не самый свой лучший матч.

В рамках очередного игрового дня НБА Атланта Хоукс сыграла против Юты Джаз.

Участие в поединке принял украинский центровой Атланты Алексей Лень, который начал встречу на скамейке запасных, но потом вышел на замену и отыграл 16 минут 47 секунд.

За это время Лень сумел набрать только 4 очка, реализовав два из двух двухочковых. Других бросков за игру Алексей не совершил, зато записал себе в актив 4 подбора, 3 передачи и 1 перехват. Кроме того, украинец совершил 6 фолов и допустил 3 потери.

Отметим, что Атланта уступила Юте со счетом 106:111.

Со всеми результатами игрового дня можно ознакомиться здесь.