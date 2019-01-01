НБА: Атланта Леня уступила Юте, Лейкерс потерпел поражение во втором матче подряд
Атланта - Юта 106:111 (30:28, 26:24, 28:31, 22:28)
Атланта: Янг (30 + 8 передач), Хертер (17), Реддиш (14), Хантер (5), Фернанду (4) - старт; Паркер (23 + 9 подборов), Бембри (4), Лень (4), Крэбб (3), Тернер (2).
Юта: Митчелл (30), Гобер (20 + 13 подборов), Богданович (19 + 9 подборов), Инглс(14 + 7 подборов), О'Нил (5 + 7 подборов) - старт; Мудиай (10), Грин (7),Ньянг (6), Дэвис (0).
Милуоки - Лейкерс 111:104 (23:17, 42:29, 24:35, 22:23)
Милуоки: Я. Адетокумбо (34 + 11 подборов + 7 передач), Миддлтон (15), Мэттьюз (13),Б. Лопес (10), Дивинченцо (5 + 6 передач) - старт; Хилл (21), Корвер (6),Браун (3), Коннотон (2), Ильясова (2), Р. Лопес (0).
Лейкерс: Дэвис (36 + 10 подборов), Грин (21), Джеймс (21 + 12 подборов + 11 передач), Колдуэлл-Поуп (18), Макги (4) - старт; Рондо (2 + 5 потерь), Ховард (2), Карузо (0), Дэниелс (0), Брэдли (0), Дадли (0).
Сан-Антонио - Бруклин 118:105 (27:33, 23:23, 33:25, 35:24)
Сан-Антонио: Олдридж (20 + 10 подборов + 4 блок-шота), Мюррей (13), Дерозан (12 + 6 передач), Форбс (6), Лайлс (4) - старт; Миллс (27), Уайт (13), Белинелли (11),Уокер (4), Пелтль (4), Гэй (2), Мету (2).
Бруклин: Динуидди (41), Аллен (19 + 13 подборов + 6 передач), Темпл (10), Харрис (9 + 7 подборов), Принс (9 + 7 подборов) - старт; Чендлер (8), Нваба (4),Джордан (3 + 11 подборов), Муса (2), Пинсон (0), Луваву-Кабарро (0), Куруц (0).
Клипперс - Хьюстон 117:122 (28:27, 41:27, 18:36, 30:32)
Клипперс: Джордж (34 + 9 подборов), Ленард (25 + 9 подборов + 5 потерь), Беверли (10 + 7 передач), Зубац (3), Харклесс (0) - старт; Харрелл (19 + 5 потерь), Шэмет (13), Уильямс (6), Паттерсон (6), Макгрудер (1).
Хьюстон: Уэстбрук (40 + 10 подборов + 8 потерь), Харден (28 + 10 передач + 6 потерь), Капела (16 + 8 подборов), Хауз (10), Такер (10 + 12 подборов) - старт; Риверс (10), Маклемор (8), Кларк (0), Чендлер (0).
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