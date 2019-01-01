Феноменальный трехочковый Йокича и крутой финт Порзингиса - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за среду, 18 декабря.

Кристапс Порзингис Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Джа Моранта, Джейсона Тейтума, Тобиаса Харриса, Луки Дончича, Кристапса Порзингиса и других звездных баскетболистов.

Смотрите также эффектную передачу Леброна и его аллей-уп спиной к кольцу, которые попали в подборку лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.