Михайлюк отыграл 16 минут в матче против Торонто

За проведенное на паркете время украинец набрал 8 очков.

Святослав Михайлюк в матче против Торонто Getty Images

В рамках очередного дня НБА состоялся матч между Детройт Пистонс и Торонто Рэпторс.

Участие в поединке принял легкий форвард Святослав Михайлюк. Украинец вышел на паркет на замену и отыграл 16 минут 3 секунды. За это время Михайлюк набрал 8 очков (3/3 двухочковых, 0/2 трехочковых, 2/2 штрафных).

Кроме того, Святослав совершил 2 подбора, 1 передачу, 1 потерю, а также допустил 4 фола.

Отметим, что Детройт проиграл Торонто со счетом 99:112.

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