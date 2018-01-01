Переключиться на мобильную версию

Михайлюк отыграл 16 минут в матче против Торонто

Комментариев: 0
За проведенное на паркете время украинец набрал 8 очков.
Святослав Михайлюк в матче против Торонто
Святослав Михайлюк в матче против Торонто
Getty Images

В рамках очередного дня НБА состоялся матч между Детройт Пистонс и Торонто Рэпторс.

Участие в поединке принял легкий форвард Святослав Михайлюк. Украинец вышел на паркет на замену и отыграл 16 минут 3 секунды. За это время Михайлюк набрал 8 очков (3/3 двухочковых, 0/2 трехочковых, 2/2 штрафных).

Кроме того, Святослав совершил 2 подбора, 1 передачу, 1 потерю, а также допустил 4 фола.

Отметим, что Детройт проиграл Торонто со счетом 99:112.

Со всеми результатами минувшего игрового дня в НБА можно ознакомиться на нашем сайте.

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, Святослав Михайлюк, Детройт Пистонс, NBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь