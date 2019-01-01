НБА: Детройт Михайлюка проиграл Торонто, Портленд разобрался с Голден Стэйт
Филадельфия - Майами 104:108 (29:19, 19:37, 26:26, 30:26)
Филадельфия: Эмбиид (22 + 19 подборов), Харрис (20), Симмонс (17 + 6 передач), Ричардсон (17 + 6 передач), Хорфорд (9) - старт; Коркмаз (6), Тайбулл (5), Эннис (3), Скотт (3), Нето (2).
Майами: Нанн (26), Адебайо (23 + 9 подборов), Робинсон (15), Батлер (14 + 7 подборов), Ленард (6) - старт; Джонс (13), Хирро (9 + 8 подборов + 7 передач), Олиник (2).
Детройт - Торонто 99:112 (29:30, 35:40, 15:26, 20:16)
Детройт: Драммонд (22 + 18 подборов), Гриффин (15), Браун (12), Кеннард (7), Снелл (5) - старт; Роуз (16), Михайлюк (8), Гэллоуэй (6), Вуд (6), М-ф Моррис (2), Макер (0).
Торонто: Сиакам (26 + 4 блок-шота), Лаури (20 + 10 подборов + 10 передач), Ануноби (19 + 8 подборов), Пауэлл (9), Марк Газоль (0) - старт; Ибака (25 + 13 подборов), Холлис-Джефферсон (5), Дэвис (4), Маккоу (2), Буше (2), Миллер (0).
Вашингтон - Чикаго 109:110 OT (27:23, 31:29, 27:21, 13:25, 11:12)
Вашингтон: Бертанс (26 + 7 подборов), Бил (22 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Томас (16), Маинми (8), Бонга (2) - старт; Браун (10), Пасечник (9 + 8 подборов), Смит (6 + 6 передач), Мэтьюз (5), Скофилд (5).
Чикаго: Маркканен (31 + 9 подборов), Лавин (24), Саторански (17 + 7 подборов + 6 передач), Данн (15), Картер (9 + 9 подборов) - старт; Валентайн (5), Уайт (3), Арчидиаконо (2), Гэффорд (2), Янг (2 + 9 подборов), Харрисон (0).
Кливленд - Шарлотт 100:98 (29:21, 24:20, 23:23, 24:34)
Кливленд: Секстон (23 + 5 потерь), Осман (18), Лав (16 + 14 подборов + 7 передач), Томпсон (14 + 13 подборов), Гарлэнд (7 + 6 передач) - старт; Кларксон (10), Портер (7), Нэнс (3), Деллаведова (2), Хенсон (0).
Шарлотт: Розир (35), Зеллер (15 + 9 подборов), Грэм (9 + 9 передач), Бриджес (6), Бийомбо (4 + 7 подборов) - старт; Марв. Уильямс (10), Монк (5), Коди Мартин (5), Кидд-Гилкрист (5), Бэйкон (4).
Миннесота - Новый Орлеан 99:107 (25:32, 25:31, 22:24, 27:20)
Миннесота: Уиггинс (27 + 7 подборов), Дженг (13 + 8 подборов), Грэм (10), Тиг (5 + 9 передач), Окоги (3) - старт; Ковингтон (15 + 7 подборов), Напьер (10 + 6 передач), Вонле (7), Белл (6), Бэйтс-Диоп (3).
Новый Орлеан: Ингрэм (34 + 5 потерь), Холидэй (18), Редик (12), Фэйворс (6 + 11 подборов), Уильямс (0) - старт; Харт (11), Болл (10 + 6 передач), Мур (7), Окафор (6), Хэйс (3), Александер-Уокер (0).
Оклахома-Сити - Мемфис 126:122 (27:32, 32:36, 34:32, 33:22)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (20 + 9 подборов), Галлинари (20), Пол (18), Адамс (13 + 10 подборов), Фергюсон (3) - старт; Шредер (31 + 7 передач + 7 потерь), Ноэл (10), Надер (7), Бэйзли (4 + 4 блок-шота), Мускала (0).
Мемфис: Валанчюнас (24 + 9 подборов), Морэнт (22 + 7 передач), Брукс (15), Джарен Джексон (9), Краудер (3) - старт; Кларк (27 + 7 подборов), Андерсон (9), Хилл (8), Мелтон (5), Джонс (0).
Денвер - Орландо 113:104 (27:32, 18:28, 39:16, 29:28)
Денвер: Мюррэй (33), Йокич (18 + 9 подборов + 12 передач), Миллсэп (15 + 12 подборов), Харрис (9), Бартон (9 + 9 подборов) - старт; Пламли (9), Грант (8), Моррис (5), Портер (4), Бизли (3), Крэйг (0).
Орландо: Вучевич (20 + 7 подборов), Фурнье (13), Фульц (10), Гордон (9 + 7 подборов), Айзек (7) - старт; Огастин (18 + 7 передач), Бамба (9), Росс (8), Картер-Уильямс (6), Айванду (4).
Даллас - Бостон 103:109 (29:29, 26:21, 18:26, 30:33)
Даллас: Порзингис (21 + 11 подборов), Хардуэй (11), Брансон (7 + 10 передач), Пауэлл (7), Финни-Смит (5) - старт; Сет Карри (12), Райт (4), Джексон (4), Клебер (2).
Бостон: Уокер (19), Браун (18), Тейтум (18), Оджелей (3), Тайс (0 + 7 подборов) - старт; Кантер (6 + 11 подборов), Уонамейкер (5), Г. Уильямс (5), Грин (2), Лэнгфорд (0).
Портленд - Голден Стэйт 122:112 (40:29, 27:37, 30:26, 25:20)
Портленд: Лиллард (31 + 13 передач), Макколлум (30), Энтони (17 + 8 подборов), Уайтсайд (16 + 23 подбора), Бэйзмор (5) - старт; Лабиссьер (10 + 7 подборов), Трент (7), Толливер (6), Саймонс (0).
Голден Стэйт: Расселл (26 + 7 передач), Робинсон (17), Коули-Стайн (12 + 7 подборов), Грин (7), Ли (4 + 6 передач) - старт; Беркс (16), Паскалл (11), Крисс (10 + 10 подборов), Спеллмен (5), Эванс (2), Пул (2).
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