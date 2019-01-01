НБА: Атланта Леня уступила Нью-Йорку, Индиана справилась с Лейкерс
Шарлотт – Сакраменто 110:102 (26:21, 27:26, 27:32, 30:23)
Шарлотт: Зеллер (17 + 9 подборов), Грэм (15 + 7 передач), Розир (11 + 6 передач),Бийомбо (10 + 12 подборов), Бриджес (4) – старт; Монк (23 + 10 подборов),Марв. Уильямс (16), Коди Мартин (7), Кидд-Гилкрист (7).
Сакраменто: Хилд (14), Барнс (14), Бьелица (12), Холмс (11), Джозеф (2) – старт; Фокс (19 + 8 передач), Бэгли (14 + 7 подборов), Богданович (10), Ариза (6).
Индиана – Лейкерс 105:102 (24:28, 26:24, 28:24, 27:26)
Индиана: Сабонис (26 + 10 подборов), Тернер (16 + 7 подборов), Брогдон (14 + 6 передач), Уоррен (12), Лэмб (4) – старт; А. Холидэй (11), Макконнелл (10),Макдермотт (6), Дж. Холидэй (6 + 7 подборов).
Лейкерс: Джеймс (20 + 9 подборов + 9 передач + 5 потерь), Колдуэлл-Поуп (10),Макги (10 + 8 подборов), Грин (6), Дадли (3) – старт; Ховард (20), Брэдли(13), Карузо (11), Рондо (7 + 7 передач), Дэниелс (2).
Нью-Йорк – Атланта 143:120 (41:27, 36:26, 32:31, 34:36)
Нью-Йорк: Барретт (27), М-с Моррис (22), Рэндл (17 + 11 подборов), Ниликина (3), Гибсон (2) – старт; Робинсон (22 + 13 подборов), Нокс (17), Портис (11 + 7 подборов), Дотсон (9), Смит (8), Пэйтон (5 + 9 передач).
Атланта: Янг (42 + 8 передач), Хантер (19), Хертер (14), Паркер (10), Джонс (2) - старт; Картер (15), Реддиш (9), Лень (9), Крэбб (0), Бембри (0), Фернанду (0).
Новый Орлеан – Бруклин 101:108 OT (21:21, 14:21, 29:19, 29:32, 8:15)
Новый Орлеан: Ингрэм (22 + 10 подборов), Холидэй (21 + 6 передач), Болл (10 + 8 подборов), Фэйворс (7 + 9 подборов), Уильямс (3) – старт; Харт (14 + 9 подборов), Хэйс (13 + 8 подборов), Александер-Уокер (9), Мелли (2).
Бруклин: Динуидди (31 + 7 передач), Харрис (24), Аллен (12 + 14 подборов + 6 блок-шотов), Темпл (7), Принс (3 + 11 подборов) – старт; Нваба (12), Чендлер (7),Луваву-Кабарро (6), Джордан (6), Пинсон (0).
Юта – Орландо 109:102 (26:20, 32:27, 24:24, 27:31)
Юта: Митчелл (30), Богданович (30), Инглс (16 + 12 подборов), Гобер (12 + 19 подборов), Конли (7 + 6 передач) – старт; О'Нил (11), Дэвис (3), Мудиай (0),Грин (0), Ньянг (0).
Орландо: Фурнье (19), Фульц (14), Вучевич (12 + 11 подборов), Айзек (7), Гордон (6) – старт; Огастин (22), Картер-Уильямс (10), Росс (8), Бамба (4 + 7 подборов).
Клипперс – Финикс 108:86 (4 четверть)
Клипперс: Джордж (24), Ленард (20), Зубац (12), Беверли (9), Харрелл (9), Уильямс (8 + 6 передач), Паттерсон (6), Макгрудер (2 + 7 подборов), Шэмет (0), Харклесс (0).
Финикс: Убре (19 + 5 потерь), Эйтон (18 + 12 подборов), Шарич (8), Камински (7), Бриджес (5), Рубио (4 + 8 передач), Джером (4), Окобо (4), Бэйнс (0).
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