Ошеломляющие данки Лилларда и Галлинари - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за понедельник, 16 декабря.

Данило Галлинари Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Зака Лавина, Кристапса Порзингиса, Деррика Роуза, Дамиана Лилларда, Данило Галлинари и других звездных баскетболистов.

Смотрите также эффектную передачу Леброна на Рондо и данк Динвиди, которые попали в подборку лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.