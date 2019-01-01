Ошеломляющие данки Лилларда и Галлинари - среди лучших моментов дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за понедельник, 16 декабря.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В десятку лучших вошли эпизоды с участием Зака Лавина, Кристапса Порзингиса, Деррика Роуза, Дамиана Лилларда, Данило Галлинари и других звездных баскетболистов.
Смотрите также эффектную передачу Леброна на Рондо и данк Динвиди, которые попали в подборку лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.
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