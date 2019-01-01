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Михайлюк набрал 7 очков в матче против Вашингтона

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Детройт Михайлюка не сумел обыграть своего соперника.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

В рамках очередного игрового дня НБА Детройт Пистонс провел домашнюю игру против Вашингтон Уиззардс.

Участие в этом поединке принят украинский защитник Святослав Михайлюк, который провел на паркете 12 минут 39 секунд. За это время Михайлюк набрал 7 очков (0/0 двухочковых, 2/6 трехочковых, 1/2 штрафных).

Кроме того, Михайлюк записал себе в актив 1 подбор, 1 передачу и 1 блокшот.

Отметим, что Святослав не спас свою команду от поражения - Детройт проиграл Вашингтону со счетом 113:133.

Вашему вниманию все результаты матчей игрового дня НБА.

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Теги: Святослав Михайлюк, баскетбол, НБА, Детройт Пистонс, NBA
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