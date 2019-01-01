НБА: Детройт с Михайлюком проиграл Вашингтону, Торонто уверенно обыграл Кливленд
Детройт - Вашингтон 119:133 (31:43, 30:24, 30:29, 28:37)
Детройт: М-ф Моррис (22), Браун (20), Кеннард (14 + 6 передач), Снелл (10), Макер(4) - старт; Роуз (22 + 8 передач), Вуд (12), Гэллоуэй (8), Михайлюк (7).
Вашингтон: Бил (35 + 10 передач), Томас (23 + 6 передач), Бонга (9), Маинми (9 + 8 подборов), Хачимура (7) - старт; Бертанс (17), Смит (10 + 7 передач), Браун(10), Скофилд (9), Мэтьюз (4).
Торонто - Кливленд 133:113 (37:29, 29:25, 38:30, 29:29)
Торонто: Сиакам (33), Пауэлл (26), Лаури (20 + 11 передач), Ануноби (12 + 9 подборов), Марк Газоль (8) - старт; Ибака (14), Дэвис (7), Буше (7), Маккоу(6), Миллер (0), Эрнандес (0).
Кливленд: Секстон (25), Гарлэнд (20), Томпсон (18 + 8 подборов), Осман (12), Лав (9 + 7 подборов) - старт; Кларксон (9), Портер (9), Нэнс (7), Деллаведова (2),Хенсон (2 + 7 подборов).
Оклахома-Сити - Чикаго 109:106 (16:37, 33:31, 33:22, 27:16)
Оклахома-Сити: Пол (30 + 10 подборов + 8 передач + 5 потерь), Галлинари (22), Фергюсон(12), Адамс (9 + 11 подборов), Гилджес-Александер (7 + 5 потерь) - старт; Шредер (18 + 6 потерь), Ноэл (9), Надер (2), Бэйзли (0).
Чикаго: Лавин (39), Маркканен (13), Картер (12 + 9 подборов), Саторански (11 + 6 передач), Данн (5) - старт; Арчидиаконо (12), Валентайн (10), Уайт (2), Янг(2), Гэффорд (0).
Мемфис - Майами 118:111 (36:32, 37:26, 22:28, 23:25)
Мемфис: Валанчюнас (21 + 10 подборов), Морэнт (20 + 10 передач), Джарен Джексон(15), Краудер (10), Брукс (9) - старт; Мелтон (16 + 7 подборов), Кларк (14 + 9 подборов), Хилл (8), Андерсон (3), Джонс (2).
Майами: Батлер (25 + 8 передач), Нанн (18), Адебайо (14 + 13 подборов), Робинсон(12), Ленард (3) - старт; Хирро (22), Джонс (15), Силва (2), Олиник (0).
Хьюстон - Сан-Антонио 109:107 (21:35, 32:37, 30:17, 26:18)
Хьюстон: Уэстбрук (31 + 10 подборов + 5 потерь), Харден (28 + 8 подборов + 7 передач), Капела (15 + 15 подборов), Такер (9 + 12 подборов), Хауз (4) - старт; Маклемор (17), Кларк (3), Риверс (2), Сефолоша (0).
Сан-Антонио: Олдридж (19 + 13 подборов), Форбс (18), Мюррей (16), Дерозан (12), Лайлс(8) - старт; Уайт (16), Гэй (12 + 11 подборов), Миллс (4), Пелтль (2), Уокер (0),Белинелли (0).
Финикс - Портленд 110:111 (33:25, 34:34, 21:31, 22:21)
Финикс: Убре (24), Шарич (17 + 7 подборов), Камински (17), Рубио (10 + 11 подборов + 14 передач + 8 потерь), Бриджес (8 + 10 подборов) - старт; К. Джонсон(13), Бэйнс (13), Окобо (6), Картер (2).
Портленд: Макколлум (30 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Лиллард (27), Энтони(23 + 8 подборов), Бэйзмор (11), Уайтсайд (10 + 14 подборов) - старт; Толливер (4), Саймонс (2), Хезоня (2), Лабиссьер (2), Трент (0).
Милуоки - Даллас 116:120 (22:36, 34:23, 20:27, 40:34)
Милуоки: Я. Адетокумбо (48 + 14 подборов), Миддлтон (9), Мэттьюз (6), Дивинченцо (5 + 10 подборов + 9 передач), Б. Лопес (3) - старт; Корвер (17), Ильясова (11), Хилл (10), Коннотон (5), Браун (2), Р. Лопес (0).
Даллас: Порзингис (26 + 12 подборов), Финни-Смит (15 + 8 подборов), Брансон (13 + 11 передач), Хардуэй (6), Пауэлл (4 + 8 подборов) - старт; Сет Карри (26), Райт (13), Клебер (10 + 7 подборов), Джексон (7), Ли (0).
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