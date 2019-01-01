Эффектная передача Леброна на Рондо и данк Динвиди - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за воскресенье, 15 декабря.

Леброн Джеймс Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Леброна Джеймса, Джексона Хейза, Рэджона Рондо, Спенсер Динвидди, Джо Харриса и других звездных баскетболистов.

Смотрите также потрясающий данк Моранта и феноменальную передачу Уокера, которые попали в подборку лучших моментов другого игрового дня НБА.