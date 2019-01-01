НБА: Лейкерс победил Атланту, Новый Орлеан проиграл Орландо
Новый Орлеан – Орландо 119:130 (30:24, 27:34, 27:41, 35:31)
Новый Орлеан: Холидэй (29 + 8 передач), Редик (23), Ингрэм (21 + 6 передач), Уильямс (3), Фэйворс (2) – старт; Харт (20), Хэйс (10 + 7 подборов), Болл (9 + 6 передач), Джексон (2).
Орландо: Айзек (21 + 11 подборов), Вучевич (20 + 9 подборов), Фурнье (16), Фульц (10 + 7 передач), Гордон (9) – старт; Огастин (17 + 8 передач), Росс (14), Бамба (13), Картер-Уильямс (10).
Индиана – Шарлотт 107:85 (33:20, 26:24, 13:22, 35:19)
Индиана: Тернер (14 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Сабонис (12 + 12 подборов), Брогдон (11 + 7 передач), Лэмб (9), Уоррен (6) – старт; А. Холидэй (23), Макконнелл (12 + 8 передач), Дж. Холидэй (9), Макдермотт (6), Самнер (3), Битадзе (2), Джонсон (0), Лиф (0).
Шарлотт: Зеллер (19 + 12 подборов), Грэм (12), Бийомбо (11 + 17 подборов), Бриджес (10), Розир (3) – старт; Монк (14), Коди Мартин (9), Калеб Мартин (2), Макдэниэлс (2), Эрнангомес (2), Кидд-Гилкрист (1), Бэйкон (0).
Атланта – Лейкерс 96:101 (25:24, 23:31, 30:27, 18:19)
Атланта: Янг (30 + 7 подборов + 7 передач + 6 потерь), Паркер (12), Джонс (10), Хантер (8), Хертер (5) – старт; Реддиш (10), Лень (9), Картер (7), Крэбб (3), Фернанду (2).
Лейкерс: Джеймс (32 + 13 подборов + 7 передач), Дэвис (27 + 13 подборов + 5 потерь), Колдуэлл-Поуп (11), Грин (10 + 7 подборов), Макги (3 + 5 потерь) – старт; Рондо (11 + 7 подборов), Брэдли (3), Карузо (2), Ховард (2 + 8 подборов), Дадли (0).
Бруклин – Филадельфия 109:89 (28:23, 29:20, 26:23, 26:23)
Бруклин: Динуидди (24 + 6 передач), Харрис (16), Темпл (13), Принс (8), Аллен (8 + 8 подборов) – старт; Джордан (13 + 11 подборов), Луваву-Кабарро (8), Нваба (6), Пинсон (6), Куруц (3), Элленсон (2), Муса (0).
Филадельфия: Симмонс (20), Харрис (17), Ричардсон (11), Хорфорд (10 + 9 подборов), Скотт (8) – старт; Нето (8), Берк (5), Коркмаз (4), Эннис (3), Пелл (2), О’Куинн (1), Тайбулл (0).
Денвер – Нью-Йорк 111:105 (33:22, 34:29, 20:33, 24:21)
Денвер: Йокич (25 + 10 подборов), Бартон (16 + 9 подборов), Харрис (15), Мюррэй (14), Грант (11) – старт; Пламли (14 + 8 подборов + 6 передач), Портер (9 + 8 подборов), Крэйг (5), Моррис (2).
Нью-Йорк: М-с Моррис (22), Рэндл (20 + 9 подборов), Ниликина (13), Барретт (7), Гибсон (6) – старт; Пэйтон (10 + 7 подборов + 11 передач), Нокс (10), Портис (9), Робинсон (8 + 7 подборов), Дотсон (0).
Голден Стэйт – Сакраменто 79:100 (18:26, 24:25, 17:28, 20:21)
Голден Стэйт: Коули-Стайн (14 + 6 перехватов), Ли (13), Расселл (8 + 8 передач), Робинсон (7), Грин (7) – старт; Беркс (11 + 5 потерь), Эванс (7), Пул (5), Спеллмен (5), Крисс (2), Луни (0).
Сакраменто: Хилд (19), Барнс (15), Холмс (9 + 6 потерь), Джозеф (7), Бьелица (2) – старт; Богданович (25 + 6 потерь), Бэгли (17), Ариза (5), Феррелл (1), Джеймс (0), Свэниган (0).
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