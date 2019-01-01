НБА: Майами сильнее Далласа, Милуоки разгромил Кливленд
Финикс – Сан-Антонио 119:121 OT (18:28, 30:16, 32:34, 29:31, 10:12)
Финикс: Рубио (25 + 13 передач), Камински (22 + 7 подборов), Шарич (19 + 17 подборов), Убре (17 + 8 подборов), Бриджес (5 + 10 подборов) – старт; Бэйнс (13 + 8 подборов), К. Джонсон (9), Окобо (7), Т. Джонсон (2).
Сан-Антонио: Мюррей (18 + 7 подборов), Дерозан (18), Олдридж (18 + 7 подборов), Лайлс (4 + 7 подборов), Форбс (0) – старт; Миллс (26), Уокер (16), Гэй (10 + 10 подборов), Пелтль (5 + 11 подборов), Белинелли (4), Уайт (2).
Торонто – Бруклин 110:102 (38:31, 27:29, 25:23, 20:19)
Торонто: Сиакам (30 + 10 подборов), Пауэлл (25), Лаури (17 + 6 передач), Марк Газоль (17 + 15 подборов), Ануноби (5) – старт; Ибака (12 + 12 подборов), Маккоу (2), Холлис-Джефферсон (2), Дэвис (0), Миллер (0), Бриссетт (0), Буше (0), Пондс (0).
Бруклин: Динуидди (24 + 8 передач), Темпл (16), Принс (14 + 10 подборов), Харрис (13), Аллен (7 + 10 подборов) – старт; Нваба (10), Луваву-Кабарро (7), Джордан (7 + 13 подборов), Пинсон (3), Куруц (1 + 7 подборов), Муса (0), Элленсон (0).
Мемфис – Вашингтон 128:111 (35:30, 34:24, 35:30, 24:27)
Мемфис: Брукс (27), Морэнт (18), Джарен Джексон (16), Валанчюнас (6 + 12 подборов + 6 потерь), Андерсон (2) – старт; Кларк (25), Хилл (12), Джонс (9 + 9 передач), Мелтон (7), Гудурич (4), Кабокло (2), Ватанабе (0).
Вашингтон: Бил (29 + 10 подборов + 6 потерь), Смит (14), Хачимура (10), Маинми (4), Бонга (2) – старт; Браун (16), Скофилд (14), Бертанс (9), Чиозза (8), Мэттьюс (3), Робинсон (2).
Чикаго – Клипперс 109:106 (24:29, 31:28, 29:22, 25:27)
Чикаго: Лавин (31), Картер (14 + 7 подборов + 4 блок-шота), Маркканен (13 + 17 подборов), Данн (9 + 9 подборов), Саторански (7) – старт; Янг (17), Валентайн (16), Уайт (2), Арчидиаконо (0), Харрисон (0).
Клипперс: Джордж (27 + 6 передач + 6 потерь), Шэмет (11), Мэнн (5), Зубац (4), Харклесс (3) – старт; Харрелл (30 + 7 подборов), Паттерсон (11), Робинсон (6), Уолтон (5), Макгрудер (4).
Милуоки – Кливленд 125:108 (26:20, 43:31, 33:28, 23:29)
Милуоки: Я. Адетокумбо (29), Миддлтон (24 + 6 передач), Дивинченцо (15), Б. Лопес (5), Мэттьюз (0) – старт; Р. Лопес (16), Хилл (11), Ильясова (11), Браун (6), Корвер (6), Коннотон (2), Мэйсон (0), Уилсон (0).
Кливленд: Лав (12 + 10 подборов), Томпсон (12 + 9 подборов), Гарлэнд (10), Секстон (8), Осман (8) – старт; Портер (15), Кларксон (13), Хенсон (8), Нэнс (7 + 7 подборов), Жижич (6), Деллаведова (5), Найт (4), Маккинни (0).
Даллас – Майами 118:122 OT (23:37, 27:36, 31:18, 31:21, 6:10)
Даллас: Хардуэй (28), Порзингис (22 + 14 подборов), Пауэлл (8), Финни-Смит (3), Дончич (2) – старт; Брансон (18 + 7 подборов + 8 передач), Клебер (17), Бареа (12), Сет Карри (6), Джексон (2), Райт (0).
Майами: Батлер (27 + 7 передач), Адебайо (18 + 11 подборов + 10 передач), Нанн (13), Ленард (10), Робинсон (9) – старт; Хирро (19), Олиник (17 + 8 подборов), Джонс (9).
Денвер – Оклахома-Сити 110:102 (27:20, 25:29, 30:19, 28:34)
Денвер: Йокич (28 + 14 подборов + 12 передач), Бартон (18), Мюррэй (14 + 7 передач), Грант (13), Харрис (11) – старт; Крэйг (9), Эрнангомес (8), Моррис (7), Пламли (2), Портер (0).
Оклахома-Сити: Адамс (18 + 14 подборов), Гилджес-Александер (16), Пол (15 + 10 передач), Надер (14), Галлинари (7) – старт; Шредер (22), Бэйзли (4), Ноэл (4), Мускала (2), Дорт (0).
Хьюстон – Детройт 107:115 (32:30, 20:32, 23:26, 32:27)
Хьюстон: Харден (39 + 7 передач), Маклемор (13), Капела (12 + 19 подборов), Хауз (9 + 7 подборов), Такер (3) – старт; Клемонс (17), Риверс (14), Кларк (0).
Детройт: Кеннард (22 + 7 подборов), Браун (16 + 10 подборов + 6 передач), Снелл (15), Макер (4), Гриффин (2) – старт; Роуз (20 + 12 передач), М-ф Моррис (15 + 8 подборов + 5 потерь), Вуд (11 + 12 подборов), Гэллоуэй (10), Михайлюк (0).
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