Дабл-дабл Леня в матче против Индианы: видео всех действий украинца

Центровой Атланты оформил свой третий дабл-дабл в сезоне.

Алексей Лень Getty Images

В рамках очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации Атланта Хоукс уступила Индиане Пейсерс со счетом 100:110.

В этом поединке центровой Хоукс Алексей Лень оформил свой третий дабл-дабл в сезоне, набрав 11 очков и совершив 13 подборов.

Вашему вниманию видео всех действий Леня в этом матче:

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