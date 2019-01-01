Дабл-дабл Леня в матче против Индианы: видео всех действий украинца
Центровой Атланты оформил свой третий дабл-дабл в сезоне.
В рамках очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации Атланта Хоукс уступила Индиане Пейсерс со счетом 100:110.
В этом поединке центровой Хоукс Алексей Лень оформил свой третий дабл-дабл в сезоне, набрав 11 очков и совершив 13 подборов.
Вашему вниманию видео всех действий Леня в этом матче:
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