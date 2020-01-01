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Лень оформил очередной дабл-дабл в матче НБА

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Хорошее выступление украинца не помогло Атланте одержать победу.
Алексей Лень
Алексей Лень
Getty Images

В рамках очередного игрового дня в НБА Атланта Хоукс провела матч против Индианы Пейсерс.

Участие в поединке принял украинский центровой Атланты Алексей Лень. 26-летний баскетболист начал встречу со скамейке запасных, но вышел на замену и провел на паркете 21 минуту 37 секунд.

За это время Лень оформил дабл-дабл - набрал 11 очков (4/7 двухочковых, 0/1 трехочковых, 3/4 штрафных) и совершил 13 подборов. Кроме того, украинец записал себе в актив 2 передачи, 1 перехват, 1 блокшот и допустил 1 фол.

Отличное выступление Леня не помогло команде победить - Хоукс проиграл матч со счетом 100:110.

Отметим, что это уже третий дабл-дабл Леня в сезоне.

Со всеми результатами минувшего игрового дня можно ознакомиться здесь.

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Теги: Индиана Пейсерс, Атланта Хоукс, НБА, Алексей Лень, баскетбол, NBA
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