НБА: Лень не спас Атланту от поражения в матче с Индианой, Лейкерс обыграл Майами
Майами - Лейкерс 110:113 (29:30, 30:21, 26:37, 25:25)
Майами: Батлер (23), Нанн (16 + 7 передач), Адебайо (12 + 12 подборов), Робинсон(9), Ленард (5) - старт; Джонс (17), Олиник (15), Хирро (7), Силва (6).
Лейкерс: Дэвис (33 + 10 подборов), Джеймс (28 + 9 подборов + 12 передач + 8 потерь), Колдуэлл-Поуп (15), Грин (9), Макги (9 + 10 подборов + 5 блок-шотов) - старт; Брэдли (10), Ховард (4 + 8 подборов), Дадли (3), Карузо (2),Рондо (0).
Филадельфия - Новый Орлеан 116:109 (39:25, 23:32, 30:25, 24:27)
Филадельфия: Харрис (31), Симмонс (24 + 11 передач), Эмбиид (24 + 11 подборов),Ричардсон (8), Скотт (5 + 9 подборов) - старт; Эннис (10), Пелл (6), Нето (3),Тайбулл (3), Коркмаз (2), О’Куинн (0).
Новый Орлеан: Ингрэм (32), Редик (19), Холидэй (12 + 10 передач), Фэйворс (8 + 8 подборов), Уильямс (3) - старт; Харт (10),Окафор (9), Хэйс (7), Болл (6),Александер-Уокер (3).
Орландо - Хьюстон 107:130 (22:28, 33:34, 23:34, 29:34)
Орландо: Фурнье (27), Гордон (21), Айзек (10), Фульц (5), Берч (4) - старт; Росс (13),Картер-Уильямс (10), Бамба (9), Огастин (3), Фрэйзер (3), Айванду (2),Джефферсон (0).
Хьюстон: Харден (54 + 7 передач), Уэстбрук (23 + 7 подборов + 6 передач), Такер (12 + 11 подборов), Капела (10 + 11 подборов), Хауз (2) - старт; Маклемор (18),Кларк (9), Клемонс (2), Риверс (0), Сефолоша (0), Хартенштайн (0).
Атланта - Индиана 100:110 (22:29, 26:34, 35:23, 17:24)
Атланта: Янг (23 + 7 подборов + 8 передач), Хантер (21), Паркер (20), Джонс (9),Хертер (5 + 7 подборов) - старт; Лень (11 + 13 подборов), Крэбб (7), Реддиш(4), Картер (0), Бембри (0).
Индиана: Брогдон (19 + 8 подборов + 12 передач), Уоррен (18), Сабонис (12 + 14 подборов + 6 потерь), Лэмб (11), Тернер (11) - старт; Макдермотт (16), А. Холидэй (13), Макконнелл (8), Дж. Холидэй (2), Лиф (0), Битадзе (0).
Мемфис - Милуоки 114:127 (29:35, 33:29, 33:26, 19:37)
Мемфис: Джарен Джексон (43), Брукс (19), Краудер (15 + 11 подборов), Джонс (10 + 7 передач), Валанчюнас (8) - старт; Хилл (8), Андерсон (5), Мелтон (4),Кабокло (2), Гудурич (0).
Милуоки: Адетокумбо (37 + 11 подборов), Миддлтон (26 + 6 потерь), Бледсоу (12), Б. Лопес (10 + 10 подборов), Мэттьюз (4) - старт; Уилсон (11), Хилл (8), Браун (8), Дивинченцо (6), Р. Лопес (3), Коннотон (2), Т. Адетокумбо (0).
Чикаго - Шарлотт 73:83 (15:24, 25:20, 10:15, 23:24)
Чикаго: Лавин (12 + 8 подборов), Маркканен (10), Саторански (7), Картер (6 + 11 подборов), Данн (3) - старт; Арчидиаконо (12), Янг (10), Валентайн (6),Гэффорд (4 + 6 блок-шотов), Уайт (3).
Шарлотт: Грэм (16 + 7 передач + 7 потерь), Бриджес (13 + 9 подборов), Вашингтон (13 + 10 подборов), Бийомбо (12 + 9 подборов), Розир (11 + 8 подборов) - старт; Зеллер (11 + 10 подборов), Коди Мартин (3), Монк (2), Кидд-Гилкрист (2 + 7 подборов).
Миннесота - Клипперс 117:124 (29:33, 29:32, 23:37, 36:22)
Миннесота: Таунс (39 + 12 подборов + 5 потерь), Уиггинс (34), Ковингтон (10), Окоги (6), Калвер (0) - старт; Тиг (22), Дженг (5), Белл (1), Напьер (0), Грэм (0), Бэйтс-Диоп (0).
Клипперс: Джордж (46 + 7 передач + 6 потерь), Ленард (42 + 11 подборов + 8 потерь), Харклесс (5), Зубац (5 + 7 подборов), Мэнн (0) - старт; Харрелл (18), Уолтон (6), Паттерсон (2), Робинсон (0).
Юта - Голден Стэйт 114:106 (22:29, 27:27, 37:28, 28:22)
Юта: Богданович (32), Митчелл (28), Гобер (15 + 15 подборов), О'Нил (14), Инглс (13 + 8 передач) - старт; Грин (5), Мудиай (4), Ньянг (3), Дэвис (0).
Голден Стэйт: Беркс (24), Расселл (18), Робинсон (10 + 8 подборов), Луни (2), Коули-Стайн (0) - старт; Ли (21), Эванс (13), Крисс (12 + 13 подборов), Пул (4), Спеллмен (2).
Сакраменто - Нью-Йорк 101:103 (32:20, 22:25, 26:27, 21:31).
Сакраменто: Хилд (34 + 12 подборов), Барнс (18), Бьелица (12 + 7 передач), Джозеф (7), Холмс (4) - старт; Богданович (14), Бэгли (10 + 7 подборов), Феррелл (2), Ариза (0).
Нью-Йорк: Рэндл (26 + 9 подборов), М-с Моррис (10), Барретт (8), Гибсон (4 + 7 подборов), Ниликина (2) - старт; Пэйтон (16), Робинсон (14 + 9 подборов), Дотсон (11), Портис (9), Нокс (3).
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