НБА: Филадельфия разобралась с Бостоном, Сан-Антонио в овертайме уступил Кливленду
Бостон - Филадельфия 109:115 (34:28, 25:28, 21:25, 29:34)
Бостон: Уокер (29 + 8 передач), Хэйворд (19), Тайс (16), Тейтум (15), Браун (8) - старт; Кантер (20 + 9 подборов), Уонамейкер (2), Грин (0), Оджелей (0).
Филадельфия: Эмбиид (38 + 13 подборов + 6 передач), Харрис (23 + 8 подборов + 7 передач), Скотт (15), Ричардсон (14), Симмонс (7 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь) - старт; Коркмаз (7), Тайбулл (6), О’Куинн (3), Эннис (2), Нето (0).
Сан-Антонио - Кливленд 109:117 OT (19:28, 24:25, 25:25, 35:25, 6:14)
Сан-Антонио: Дерозан (21), Олдридж (18 + 10 подборов), Уайт (17), Гэй (9), Форбс (2) - старт; Миллс (10), Уокер (10), Белинелли (9), Мюррей (6), Pöltl (4), Лайлс (3).
Кливленд: Лав (30 + 17 подборов), Секстон (28), Осман (15), Гарлэнд (8 + 5 потерь),Томпсон (2 + 7 подборов) - старт; Кларксон (25), Портер (5), Деллаведова(2), Хенсон (2), Нэнс (0 + 11 подборов).
Детройт - Даллас 111:122 (29:34, 29:31, 27:30, 26:27)
Детройт: Драммонд (23 + 15 подборов), Снелл (12), Гриффин (10), Кеннард (8), Браун(7) - старт; Роуз (19), М-ф Моррис (16), Вуд (10 + 8 подборов), Фрэйзер (2),Гэллоуэй (2), Макер (2), Михайлюк (0).
Даллас: Дончич (41 + 12 подборов + 11 передач), Порзингис (20 + 8 подборов),Пауэлл (9 + 10 подборов), Финни-Смит (6), Хардуэй (2) - старт; Сет Карри (30 + 7 подборов), Брансон (7), Клебер (5), Джексон (2), Брокхофф (0).
Денвер - Портленд 110:99 (33:26, 29:27, 27:25, 4 четверть)
Денвер: Грант (16), Харрис (15), Йокич (13 + 9 подборов + 6 передач), Мюррэй (12),Бартон (8), Моррис (6), Портер (6), Миллсэп (6), Крэйг (5), Пламли (2).
Портленд: Уайтсайд (23 + 8 подборов), Энтони (18), Лиллард (13 + 8 передач),Макколлум (10), Саймонс (7), Бэйзмор (7), Трент (0), Хезоня (0), Лабиссьер(0).
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