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Лень стал самым результативным игроком Атланты, но не спас команду от поражения

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Украинец набрал 17 очков в поединке против Чикаго.
Алексей Лень
Алексей Лень
nba.com/hawks/

В рамках очередного игрового дня в НБА Атланта Хоукс сыграла против Чикаго Буллс.

Участие в этом матче принял украинский центровой Атланты Алексей Лень, который появился на паркете со скамейке запасных и отыграл 19:46 минут.

За это время Лень сумел стать самым результативным игроком команды, набрав 17 очков (6/8 двухочковых, 1/1 трехочковых, 2/4 штрафных).

Кроме того, Алексей совершил 5 подборов и отдал 3 передачи, а также допустил 2 фола. Впрочем, результативность украинца не спасла Атланту от поражения - команда проиграла Чикаго со счетом 136:102.

Вашему вниманию все результаты минувшего игрового дня в НБА.

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Теги: Алексей Лень, Атланта Хоукс, НБА, баскетбол, NBA
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