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Потрясающий данк Моранта и феноменальная передача Уокера - среди лучших моментов в НБА

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Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за среду, 11 декабря.

Джа Морант
Джа Морант
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Кембы Уокера, Джа Моранта, Донована Митчелла и других звездных баскетболистов.

Смотрите также эффектный и точный бросок Эмбиида спиной к кольцу, который стал лучшим моментом предыдущего игрового дня НБА.

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Теги: НБА, лучшие моменты, баскетбол, видео, топ-10, NBA
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