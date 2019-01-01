Потрясающий данк Моранта и феноменальная передача Уокера - среди лучших моментов в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за среду, 11 декабря.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В десятку лучших вошли эпизоды с участием Кембы Уокера, Джа Моранта, Донована Митчелла и других звездных баскетболистов.
Смотрите также эффектный и точный бросок Эмбиида спиной к кольцу, который стал лучшим моментом предыдущего игрового дня НБА.
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