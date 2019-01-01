Потрясающий данк Моранта и феноменальная передача Уокера - среди лучших моментов в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за среду, 11 декабря.

Джа Морант Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Кембы Уокера, Джа Моранта, Донована Митчелла и других звездных баскетболистов.

Смотрите также эффектный и точный бросок Эмбиида спиной к кольцу, который стал лучшим моментом предыдущего игрового дня НБА.