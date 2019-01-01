Лейкерс сильнее Орландо, Атланта проиграла Чикаго
Торонто - Клипперс 92:112 (32:27, 14:37, 25:24, 21:24)
Торонто: Сиакам (24), Пауэлл (22 + 5 потерь), Ануноби (13 + 7 подборов), Марк Газоль (9 + 11 подборов + 6 передач), Лаури (6 + 6 передач) - старт; Дэвис (10), Буше (5), Холлис-Джефферсон (3 + 8 подборов), Маккоу (0), Миллер (0), Ибака (0).
Клипперс: Леонард (23 + 6 передач), Харклесс (14 + 7 подборов), Джордж (13), Беверли (11), Зубац (7 + 8 подборов) - старт; Уильямс (18 + 8 передач), Паттерсон (11 + 7 подборов), Харрелл (10), Кабенгеле (3), Робинсон (2), Уолтон (0), Мэнн(0), Мотли (0).
Кливленд - Хьюстон 110:116 (29:35, 28:29, 25:24, 28:28)
Кливленд: Секстон (18), Лав (17 + 11 подборов), Гарлэнд (11), Томпсон (11 + 7 подборов), Осман (0 + 7 передач) - старт; Портер (24), Кларксон (17), Хенсон (6), Деллаведова (3), Нэнс (3).
Хьюстон: Харден (55 + 8 передач + 6 потерь), Уэстбрук (23 + 7 подборов + 6 передач), Капела (10 + 13 подборов), Такер (8), Хауз (6) - старт; Маклемор (6),Клемонс (5), Кларк (3), Сефолоша (0).
Орландо - Лейкерс 87:96 (9:26, 29:25, 27:18, 22:27)
Орландо: Айзек (19 + 8 подборов), Фурнье (18), Гордон (14 + 14 подборов), Берч (6), Огастин (2) - старт; Бамба (13), Айванду (6), Картер-Уильямс (5 + 6 передач), Росс (4).
Лейкерс: Джеймс (25 + 11 подборов + 10 передач + 6 потерь), Дэвис (16 + 12 подборов + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (15), Грин (8), Макги (8) - старт; Дадли (9), Карузо (7), Дэниелс (4), Брэдли (2), Ховард (2).
Индиана - Бостон 122:117 (30:32, 31:25, 23:37, 38:23)
Индиана: Брогдон (29 + 8 передач), Сабонис (15 + 14 подборов + 8 передач), Уоррен(14), Тернер (11), Лэмб (6) - старт; А. Холидэй (18), Дж. Холидэй (17),Макдермотт (8), Макконнелл (4), Битадзе (0).
Бостон: Уокер (44 + 7 передач), Браун (18 + 8 подборов + 8 передач), Тейтум (16),Тайс (11), Хэйворд (9) - старт; Уонамейкер (12), Кантер (4), Эдвардс (3), Грин(0), Г. Уильямс (0), Оджелей (0).
Бруклин - Шарлотт 108:113 (34:26, 30:27, 22:31, 22:29)
Бруклин: Динуидди (24 + 6 передач), Аллен (21 + 10 подборов), Темпл (11), Харрис (9), Принс (6) - старт; Пинсон (12), Джордан (9 + 14 подборов), Нваба (8), Шамперт (4), Муса (4).
Шарлотт: Грэм (40), Бриджес (14), Розир (13 + 7 подборов), Вашингтон (13), Бийомбо(4) - старт; Кидд-Гилкрист (11 + 7 подборов), Зеллер (10), Коди Мартин (6), Бэйкон (2).
Чикаго - Атланта 136:102 (37:33, 29:19, 40:35, 30:15)
Чикаго: Лавин (35), Маркканен (22), Картер (11 + 10 подборов), Данн (9), Саторански (7) - старт; Уайт (19), Янг (15 + 9 подборов + 6 передач), Валентайн (10),Харрисон (4), Гэффорд (4), Арчидиаконо (0), Корнет (0).
Атланта: Янг (15 + 13 передач + 7 потерь), Паркер (11 + 7 подборов), Джонс (10), Хертер (9), Хантер (6) - старт; Лень (17), Реддиш (16), Крэбб (6), Фернанду(5), Картер (4), Парсонс (3), Бембри (0), Тернер (0).
Миннесота - Юта 116:127 (23:25, 36:34, 24:38, 33:30)
Миннесота: Уиггинс (26), Таунс (21 + 11 подборов + 5 потерь), Ковингтон (14 + 7 подборов), Окоги (13), Калвер (4) - старт; Тиг (32 + 6 передач), Белл (6), Напьер (0), Грэм (0), Дженг (0).
Юта: Митчелл (30 + 6 передач), Инглс (23), Гобер (20 + 16 подборов), Богданович (14 + 6 потерь), О'Нил (6) - старт; Мудиай (13), Грин (10), Ньянг (9), Дэвис (2).
Финикс - Мемфис 108:115 (19:27, 32:24, 28:33, 29:31)
Финикс: Камински (24), Рубио (22 + 8 передач + 5 потерь), Букер (15 + 10 передач),Убре (14 + 13 подборов + 4 блок-шота), Шарич (7) - старт; Бэйнс (12), К. Джонсон (11), Бриджес (3), Джером (0).
Мемфис: Брукс (27), Джарен Джексон (24), Морэнт (13 + 6 передач), Краудер (13 + 7 подборов), Валанчюнас (6 + 9 подборов) - старт; Кларк (15 + 7 подборов),Мелтон (9), Гудурич (3), Андерсон (3), Джонс (2), Хилл (0).
Милуоки - Новый Орлеан 127:112 (35:20, 34:26, 36:40, 22:26)
Милуоки: Бледсоу (29 + 6 передач), Миддлтон (24), Ильясова (18 + 9 подборов),Мэттьюз (9), Б. Лопес (9) - старт; Хилл (13), Р. Лопес (8), Браун (7), Корвер (7), Дивинченцо (3), Коннотон (0), Уилсон (0).
Новый Орлеан: Редик (31), Ингрэм (25 + 10 подборов), Холидэй (21 + 6 передач + 8 потерь),Окафор (2 + 6 передач), Уильямс (0 + 7 подборов) - старт; Хэйс (12), Харт(9), Болл (6 + 6 передач), Александер-Уокер (6), Джексон (0), Мелли (0).
Сакраменто - Оклахома-Сити 94:93 (23:18, 15:29, 31:24, 25:22)
Сакраменто: Хилд (23 + 6 передач), Бьелица (10), Холмс (10 + 7 подборов), Джозеф (7), Барнс (5) - старт; Богданович (17), Бэгли (11), Феррелл (6), Ариза (5).
Оклахома-Сити: Надер (15), Гилджес-Александер (14), Галлинари (14 + 8 подборов), Адамс(12 + 11 подборов), Пол (8 + 7 подборов + 12 передач) - старт; Шредер (17), Ноэл (11), Дорт (2), Бэйзли (0).
Голден Стэйт - Нью-Йорк 122:124 OT (20:30, 30:38, 30:19, 32:25, 10:12)
Голден Стэйт: Расселл (32 + 6 передач), Робинсон (17), Грин (14 + 10 подборов + 12 передач), Коули-Стайн (7), Паскалл (5) - старт; Беркс (18), Крисс (12 + 10 подборов), Ли (6), Луни (5), Боумэн (3), Спеллмен (3), Эванс (0).
Нью-Йорк: М-с Моррис (36 + 10 подборов), Рэндл (24 + 13 подборов), Барретт (22 + 10 подборов), Ниликина (2), Гибсон (0) - старт; Портис (15), Пэйтон (14 + 5 потерь), Робинсон (9 + 9 подборов), Нокс (2), Дотсон (0).
Полная версия правил