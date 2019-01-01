Эффектный и точный бросок Эмбиида спиной к кольцу - лучший момент дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за вторник, 10 декабря.

Джоэл Эмбиид Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Джоэла Эмбиида, Брэдли Била, Гэри Харриса и других звездных баскетболистов.

Смотрите также феноменальный бросок Бьелицы из-за дуги, который стал лучшим моментом предыдущего игрового дня НБА.