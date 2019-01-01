Эффектный и точный бросок Эмбиида спиной к кольцу - лучший момент дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за вторник, 10 декабря.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Джоэла Эмбиида, Брэдли Била, Гэри Харриса и других звездных баскетболистов.
Смотрите также феноменальный бросок Бьелицы из-за дуги, который стал лучшим моментом предыдущего игрового дня НБА.
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