Феноменальный бросок Бьелицы из-за дуги - лучший момент дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за понедельник, 9 декабря.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В десятку лучших вошли эпизоды с участием Неманьи Бьелицы, Деррика Роуза, Брэндона Ингрэма и других звездных баскетболистов.
Смотрите также шикарный проход ЛеБрона, который попал в список лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.
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