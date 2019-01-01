Феноменальный бросок Бьелицы из-за дуги - лучший момент дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за понедельник, 9 декабря.

Неманья Бьелица Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Неманьи Бьелицы, Деррика Роуза, Брэндона Ингрэма и других звездных баскетболистов.

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