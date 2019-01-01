НБА: Детройт Михайлюка справился с Новым Орлеаном, Индиана уступила Клипперсу
Индиана - Клипперс 99:110 (19:24, 29:36, 25:31, 26:19)
Индиана: Брогдон (20), Сабонис (18 + 22 подбора), Лэмб (12), Уоррен (12 + 8 подборов), Тернер (5) - старт; Макдермотт (17), Макконнелл (8), А. Холидэй (4), Дж. Холидэй (3), Самнер (0), Битадзе (0).
Клипперс: Джордж (36 + 9 подборов), Зубац (13 + 8 подборов), Беверли (11 + 12 подборов), Харклесс (8 + 14 подборов), Паттерсон (5) - старт; Харрелл (26 + 8 подборов), Уильямс (6 + 6 передач), Уолтон (3), Робинсон (2).
Бостон - Кливленд 110:88 (29:18, 24:22, 30:26, 27:22)
Бостон: Уокер (22 + 7 передач), Браун (20 + 7 подборов), Тейтум (19 + 11 подборов), Хэйворд (14), Тайс (10) - старт; Кантер (7), Пуарье (4), Уонамейкер (3), Эдвардс (3), Г. Уильямс (3), Оджелей (3), Грин (2).
Кливленд: Томпсон (17 + 11 подборов + 5 потерь), Гарлэнд (9), Секстон (8), Лав (7 + 10 подборов), Осман (4), Найт (0) - старт; Кларксон (19), Портер (9), Хенсон (9), Нэнс (6 + 7 подборов), Деллаведова (0), Маккинни (0), Жижич (0).
Новый Орлеан - Детройт 103:105 (29:25, 24:22, 21:34, 29:24)
Новый Орлеан: Ингрэм (31), Холидэй (20), Окафор (9), Редик (3), Уильямс (2 + 8 подборов) - старт; Хэйс (13), Харт (12), Болл (6 + 7 подборов), Мелли (4), Александер-Уокер (3).
Детройт: Кеннард (14), Драммонд (13 + 10 подборов), Браун (8 + 7 подборов), Снелл (6), Гриффин (5) - старт; Роуз (21 + 7 передач), Гэллоуэй (16), Вуд (9), Михайлюк (8), М-ф Моррис (5 + 7 подборов), Макер (0).
Милуоки - Орландо 110:101 (31:20, 21:20, 28:33, 30:28)
Милуоки: Я. Адетокумбо (32 + 15 подборов + 8 передач), Миддлтон (20 + 9 подборов), Б. Лопес (9), Бледсоу (6 + 8 подборов + 8 передач), Мэттьюз (6) - старт; Дивинченцо (12), Ильясова (11), Хилл (10), Р. Лопес (4), Коннотон (0), Корвер (0).
Орландо: Фурнье (26), Фульц (13 + 9 передач), Айзек (10 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Гордон (10 + 13 подборов), Берч (2) - старт; Росс (23), Огастин (13), Картер-Уильямс (2), Бамба (2), Джефферсон (0).
Хьюстон - Сакраменто 118:119 (28:32, 36:27, 29:35, 25:25)
Хьюстон: Уэстбрук (34 + 8 передач + 6 потерь), Харден (27 + 10 передач + 8 потерь), Капела (13 + 17 подборов), Хауз (11), Такер (10 + 19 подборов) - старт; Маклемор (12), Кларк (11), Клемонс (0).
Сакраменто: Хилд (26), Барнс (19 + 8 подборов), Бьелица (17), Холмс (16 + 8 подборов), Джозеф (14 + 6 передач) - старт; Богданович (13), Ариза (8 + 7 передач), Феррелл (6).
Чикаго - Торонто 92:93 (30:30, 21:19, 20:22, 21:22)
Чикаго: Лавин (20 + 11 подборов + 6 передач), Картер (14), Маркканен (13 + 8 подборов), Саторански (10 + 11 передач), Данн (3) - старт; Гэффорд (14), Валентайн (13), Янг (5), Уайт (0 + 8 подборов), Арчидиаконо (0), Харрисон (0).
Торонто: Сиакам (22), Пауэлл (17), Лаури (11 + 7 подборов + 7 передач), Ануноби (10), Марк Газоль (9 + 9 подборов + 4 блок-шота) - старт; Ибака (11 + 14 подборов), Холлис-Джефферсон (6), Буше (5), Davis (2), Миллер (0).
Юта - Оклахома-Сити 90:104 (24:25, 23:26, 21:34, 22:19)
Юта: Митчелл (26), Гобер (19 + 17 подборов), Богданович (13), Инглс (9 + 8 передач), О'Нил (0) - старт; Ньянг (7), Брэдли (6), Экзам (4), Грин (4), Мудиай (2), Уильямс-Госс (0), Морган (0), Дэвис (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (20), Пол (16 + 7 передач), Адамс (11 + 13 подборов + 4 блок-шота), Надер (10), Бэйзли (2 + 7 подборов) - старт; Шредер (27), Дорт (9), Мускала (5), Ноэл (4), Hall (0).
Финикс - Миннесота 125:109 (33:31, 28:33, 33:21, 31:24)
Финикс: Букер (26 + 7 передач), Убре (24), Шарич (20 + 9 подборов), Рубио (16 + 14 передач), Камински (6) - старт; Бэйнс (12), К. Джонсон (10), Бриджес (9 + 8 подборов), Диалло (2), Картер (0), Джером (0), Окобо (0).
Миннесота: Таунс (33 + 15 подборов), Уиггинс (23), Окоги (8), Калвер (6), Ковингтон (4) - старт; Тиг (16), Напьер (7 + 5 потерь), Грэм (4), Дженг (4), Бэйтс-Диоп (2), Белл (2), Рид (0), Вонле (0).
Мемфис - Голден Стэйт 110:102 (29:20, 25:27, 34:32, 22:23)
Голден Стэйт: Расселл (18 + 7 передач), Коули-Стайн (17 + 8 подборов), Грин (16), Паскалл (5), Робинсон (4 + 8 подборов) - старт; Беркс (18 + 7 подборов + 6 передач), Спеллмен (10), Bowman (8), Крисс (4), Эванс (2), Луни (0).
Мемфис: Морэнт (26 + 7 передач), Брукс (17), Джарен Джексон (16), Валанчюнас (13 + 10 подборов), Краудер (2 + 9 подборов) - старт; Аллен (15), Мелтон (7), Джонс (5 + 7 передач), Кабокло (4), Хилл (3), Гудурич (2).
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