Второй дабл-дабл Леня в сезоне: видео действий украинца в матче НБА

Украинец помог своей команде одержать победу над Шарлотт.

Алексей Лень nba.com/hawks/

Украинский центровой Атланты Хоукс Алексей Лень оформил свой второй дабл-дабл в сезоне.

Лень помог своей команде обыграть Шарлотт Хорнетс (122:107), и за чуть более 19 минут, проведенных на паркете, набрал 13 очков и сделал 10 подборов.

Вашему вниманию видео всех действий украинца в матче против Шарлотт:

Предлагаем вам ознакомиться с результатами всех матчей минувшего игрового дня НБА, а также турнирные таблицы сезона-2019/20.